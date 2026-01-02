Alineaciones Rayo Vallecano - Getafe: Alineación posible de Rayo Vallecano y Getafe en la jornada 18ª de LaLiga EA Sports

Vallecas abre el telón de LaLiga en 2026 con un derbi madrileño al que ambos equipos llegan en dinámicas negativas, obligados a vencer para alejarse de la zona de descenso

Tras el parón navideño, el Estadio de Vallecas acogerá el primer partido de 2026 con un derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Getafe, ambos más pendientes de la zona baja de la tabla de LaLiga que de los puestos nobles de la misma. Separados por solo dos puntos a favor del cuadro azulón, el choque se presenta como una oportunidad de oro para alejarse del peligro y asomar la cabeza a posiciones más tranquilas, soñando incluso con meterse en la pelea por Europa.

El conjunto vallecano, que comienza el año con la tremenda ilusión que le supone estar en octavos de la Conference League, regresa a la Liga con una realidad bien diferente ya que encadena siete jornadas sin ganar y solo ha sumado cuatro de los últimos veintiún puntos en juego, situándose tres puntos por encima del descenso. El principal lastre está siendo la falta de gol que atesora, con solo un tanto en este tramo de partidos, algo que preocupa bastante a su técnico, Iñigo Pérez, que busca fórmulas para que el acierto sea mayor contando la cantidad de ocasiones que genera en cada partido.

Vuelve Ratiu en el Rayo Vallecano, pero sigue fuera Alemao

Para este partido, Iñigo Pérez recupera a uno de sus pilares, el lateral derecho rumano Andrei Ratiu, que estuvo sancionado la última jornada y se espera que vuelva a un once titular en el que seguirá sin estar el delantero centro brasileño Alemao, que sigue recuperándose de una lesión en el pubis. Tampoco jugará, al menos de inicio, otro de los hombres clave en el equipo rayista, el mediapunta Jorge de Frutos, que se lesionó de un esguince en la rodilla derecha el pasado 15 de diciembre y, tras acortar plazos, está semana ya ha entrenado con el grupo. Su presencia en la convocatoria será duda hasta el último minuto.

De esta forma toda la responsabilidad del gol parece que recaerá en Sergio Camello, cuya irregularidad está marcando la temporada y, hasta el momento, solo ha marcado tres goles en veinte partidos. Otra baja significativa en el Rayo es la del centrocampista senegalés Pathé Ciss, que está con su selección disputando la Copa de África. Su lugar en el once parece que lo ocupará Pedro Díaz, un jugador con gran disparo lejano, un arma que puede explotar el equipo madrileño.

El Getafe, sin un relevo claro para Borja Mayoral

Por su parte, José Bordalás, técnico del Getafe, ha alertado del poco fondo de armario de su vestuario para este segundo tramo de temporada. La baja conocida esta semana de su delantero principal, Borja Mayoral, operado de su rodilla derecha, es un problema para el cuadro azulón. El atacante estará, como poco, dos meses ausente, y en la plantilla no hay un sustituto claro ya que no hay un jugador de sus características. De esta forma Adrián Liso, Sancris o Juanmi tendrán que dar un paso adelante y aprovechar las oportunidades cuando las tengan.

Para el Getafe este partido también es vital porque ve el descenso a cinco puntos y encadena una racha de tres derrotas consecutivas ante Villarreal, Espanyol y Betis, tres partidos en los que además ha encajado siete goles y no ha marcado ningún tanto. Como objetivo personal, Bordalás espera saldar la deuda que tiene contra el Rayo desde febrero de 2019, fecha de la última victoria contra el equipo franjirrojo. Desde entonces dos empates como técnico del Valencia y otros dos empates y dos derrotas al frente del Getafe.

Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Oscar Valentín, Pedro Díaz; Isi, Unai López, Álvaro; y Camello.

Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Nyom, Djené, Duarte, Juan Iglesias; Mario Martín, Arambarri, Milla; Liso y Juanmi.