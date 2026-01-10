Junior, 'Cucho' y Ortiz, tres lesionados que condicionan y mucho el mercado invernal

A falta de pruebas, el 'Ingeniero' perderá las próximas semanas a dos laterales y a su mejor delantero, por lo que las salidas del resto de atacantes deberán quedar aparcadas

Si Manuel Pellegrini cruzaba los dedos en la víspera por Isco Alarcón y un Sofyan Amrabat que volvía a jugar por la tarde con Marruecos, ahora le toca preocuparse por tres pupilos más. Aparte de los dos (el otro es Ez Abde) que siguen en la AFCON 2025, el 'Ingeniero' sólo tenía para la visita al Real Oviedo la baja obligada del costasoleño, dando tiempo para recuperarse y resetearse a un Cédric Bakambu que no ha vuelto de tierras magrebíes con molestia alguna y que pinta a que deberá calzarse las botas muy pronto, empezando por este mismo miércoles ante el Elche CF en los octavos de final de la Copa del Rey. "Desgraciadamente, las sustituciones de Junior Firpo, Ángel Ortiz y 'Cucho' Hernández fueron por molestias musculares. Vamos a ver cómo responden en los próximos días, pero es probable que nos quedemos con tres bajas", se lamentaba en sala de prensa el ex de Manchester City y Real Madrid, que, a la espera de pruebas, perderá varias semanas a dos laterales y su '9' favorito.

En todos los casos se aprecia un daño en la parte posterior del muslo, en la zona de bíceps femoral y alrededores, aunque será en Sevilla cuando este domingo o ya el lunes, cuando tiene prevista la vuelta al trabajo la primera plantilla del Real Betis, cuando se conozca el alcance de todas las dolencias y deba prepararse el 'planning' para el resto de enero, como poco. Una contingencia triple que condicionará y mucho el mercado invernal de los heliopolitanos, que buscaban deshacerse del 'Chimy' Ávila, Cédric Bakambu y Ricardo Rodríguez, pero que necesitará un tiempo más al argentino y al de Yvry-sur-Seine seguramente, mientras que no puede quedarse sin lateral zurdo nato, con Junior en la enfermería, por mucho que Valentín Gómez haya rendido en banda. Encima, aunque Aitor Ruibal puede dar relevo en la derecha a Héctor Bellerín, el de Sallent estaba siendo el mejor recambio para un Abde que se perderá los dos siguientes encuentros por la Copa de África.

Bakambu y el 'Chimy', de momento, se quedan

Con el 'Cucho' Hernández fuera de juego hasta no se sabe cuándo, Cédric Bakambu, a quien se busca destino en este mercado invernal ya de vuelta de la Copa de África, y el 'Chimy' Ávila, que no tenía previsto esperar a que el Getafe CF venda para ganar margen salarial, con Boca Juniors preparando (según cuentan desde Argentina) una propuesta entre este domingo y el lunes, son los dos únicos delanteros con los que cuenta Manuel Pellegrini en las próximas semanas de competición. Paradójicamente, no puede llegar otro artillero hasta que no salgan el congoleño y el rosarino. Incluso, para aspirar a un refuerzo de verdad, como demanda el chileno, tendría que haber una gran venta, por lo que tocará esperar a que se recupere el colombiano y, mientras tanto, dar opciones a los dos teóricos descartes (que nunca parecen serlo para su entrenador) y a Pablo García como 'falso 9', esperando a los últimos días de enero para tomar, si es factible, decisiones más drásticas.

Al 'Chimy' le va la marcha... a Cuadra Fernández, no tanto

Con el tiempo casi cumplido, el 'Chimy' Ávila cazó por detrás a Alberto Reina, que se marchaba hacia el área de Alberto Valles. No tocó balón el rosarino, que, en la misma cara de Cuadra Fernández, terminó siendo amonestado con tarjeta amarilla. La cuestión tiene miga, porque se jugó claramente la roja el '9', que, con la lesión de su compañero 'Cucho' Hernández, habría sido nefasta para los intereses béticos ante el Villarreal CF, pues no habría contado el miércoles ante el Elche CF en la Copa del Rey. Se habría perdido, pues, el 'Comandante' una cita en la que, hace poco más de un año y con el mismo colegiado, se fue a la caseta con roja directa a los 34 minutos por una acción similar sobre Álex Baena, que exageró en la caída. Al 'Chimy' le va la marcha; al balear, por lo visto, no tanto.