La simpática confesión de Sabas y el resultado del otro sorteo en Las Rozas

El madrileño, mano inocente que deparó el Betis-Elche de octavos de final, se acordó de su pasado de verdiblanco a la hora de 'cantar' el nombre del primer duelo con protagonistas exclusivamente de Primera

Como futbolista, cuando hizo carrera como 'ratón de área', vistió de verdiblanco entre 1994 y 1997. Llegó procedente del Atlético de Madrid y, antes de marcharse al extinto CP Mérida, marcó 16 goles en 83 partidos como heliopolitano, entre ellos uno al Sevilla FC (el 2-0 de El Gran Derbi de la segunda vuelta de la 94/95, que acabó 2-1, al recortar Luis García Tevenet la doble ventaja obrada por el madrileño y su inseparable Wojciech Kowalczyk). Como entrenador, Juan Sabas ha desarrollado una trayectoria más modesta, quedándose recientemente en paro al abandonar el pasado 25 de noviembre el banquillo del Zamora CF. Este miércoles, fue la mano inocente en el sorteo de la Copa del Rey que sacó la bola de su ex equipo y encauzó el enfrentamiento en octavos de final contra el Elche CF.

El menudo ex artillero protagonizó una curiosa anécdota durante el evento, celebrado como de costumbre en el salón Luis Aragonés del recinto principal de la RFEF en el corazón de Madrid. Así las cosas, Sabas esbozó una sonrisa mientras sustituía el nombre del equipo escrito en el papel dentro de la bola, leído luego por el presentador, por un 'Viva el Betis manque pierda' que le salió del alma y fue muy celebrado en las redes sociales.

Los rivales de Real Betis y Calavera CF en los dieciseisavos de la Copa juvenil

Mañana ajetreada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la de este miércoles 7 de enero, puesto que, además de sortearse los octavos de final de la Copa del Rey y los cuartos de la Copa de la Reina (ya sin representación hispalense, pero con un Real Madrid-FC Barcelona como cruce estrella), se conocieron los emparejamientos de los dieciseisavos de la 74ª Edición masculina juvenil del torneo del K.O., que estrena formato (con clasificaciones al final de la primera vuelta, como novedad destacada). Por primera vez desde que alcanza la memoria, los dos representantes sevillanos no serán los eternos rivales, al quedar fuera el Sevilla FC, sino el Real Betis y un equipo satélite, el Calavera CF, que lo está bordando en el Grupo IV de División de Honor. El seleccionador sub 14, David Cubillo, ha actuado como mano inocente y encargado de sacar todas las bolas del torneo, que comenzará el 17 y 18 de enero, mientras que el 28 de este mismo mes se disputarán los octavos, quedando los cuartos de final para el 11 de febrero. La Final Four, por su parte, se desarrollará entre el 11 y el 14 de marzo. El Betis, que se mediría en octavos al vencedor del Granada-Murcia Promises, se verá las caras a partido único con el CD Mensajero canario, mientras que el Calavera del 'Chimy' Ávila y Juanma Reyes tendrá que dar la campanada en casa del Deportivo Alavés y, si pasa, enfrentarse al mejor del Athletic-UCAM Murcia. No se verían hasta unas hipotéticas 'semis'.