Puntos uno por uno del Real Betis frente al Elche CF: Chimy Ávila, el héroe inesperado

El Real Betis ha conseguido el pase a cuartos de final tras un gran partido del Chimy Ávila, que salvó la papeleta de Manuel Pellegrini en un partido que se había complicado mucho

El actor menos esperado tuvo que acudir al rescate. Cuando más parecía estar fuera, Chimy Ávila fue el encargado de darle el pase al equipo de Manuel Pellegrini, todo ello tras un partido donde el dominio fue claramente del Elche al respecto de la posesión. Tras una primera parte mala del Betis, el primero que atacó fue el Elche, a la salida de un córner donde Pétrot acabó resolviendo. Y, cuando más dudas había, apareció la figura del delantero argentino que, con un doblete, consiguió el pase a cuartos.

Los puntos verdiblancos frente al Elche CF

Adrián: 6

El canterano verdiblanco, en su competición, volvió a demostrar que puede afrontar este tipo de papeletas sin ningún problema. Es cierto que el dominio ilicitano no se traducía en ocasiones, pero supo intervenir cuando había que hacerlo, mostrándose muy correcto en la portería en la jugada que Álvaro Rodríguez estrelló en la madera.

Aitor Ruibal: 7

El oasis dentro del desierto. El catalán, en este partido, fue de los únicos en orgullecer a una afición que reprimió duramente contra sus jugadores en muchos tramos del encuentro. A pesar de no tener tantas intervenciones en ataque, tuvo una acción totalmente determinante que evitó de forma milagrosa el 0-2 del conjunto ilicitano. Una vez más, partidazo.

Llorente: 5'5

El defensa madrileño no es que sufriese mucho en el encuentro, a pesar de que el dominio del Elche CF era el palpable. Las ocasiones llegaron con mayor peligro cuando los de Eder Sarabia consiguieron el 0-1, llegando a tener una intervención prodigiosa que hubiese dejado a Pedrosa solo delante de Adrián.

Natan: 5

El brasileño volvió a mostrarse contundente, a pesar de esas ocasiones que provocaron muchas dudas en la zaga verdiblanca. A pesar de todo, no fue un mal partido.

Ricardo Rodríguez: 6

El suizo, ofensivamente, estuvo en todo. Era el que más generaba en una primera mitad donde era complicado rascar algo en ataque, aunque la decisión final le fallase. Detrás, eso sí, volvió a dejar huecos que pudieron haber costado más de un disgusto.

Altimira: 5

En un partido donde se esperaba un dominio del balón por parte del equipo de Eder Sarabia, provocado también por las características del mismo, el centrocampista se mostró correcto durante gran parte del encuentro. Fue el capaz de sostener, en cierta manera, esos momentos de mayor ahínco del equipo rival.

Deossa: 6

El colombiano, a pesar de no hacer un grandísimo partido, decidió coger el timón de la segunda parte y fue uno de los consecuentes de la gran remontada verdiblanca. Sin lugar a duda, la mejor de las noticias.

Lo Celso: 5

El argentino intentó coger las riendas de un encuentro que, en la primera parte, tenía un claro color alicantino. Las pocas ocasiones que generó el Real Betis salieron de sus botas, siendo la más clara una falta en el semicírculo del área que tuvo que sacar Dituro. Fue uno de los cambios en busca de soluciones por parte de Pellegrini.

Rodrigo Riquelme: 3

Lo del canterano del Atlético de Madrid sigue siendo un querer y no poder. Lo intenta y lucha, pero no le sale nada. Muchos son los errores que siguen condenando al extremo, que no es capaz de ser nada significativo en un equipo que lo necesita más que nunca. Al salir del campo, sufrió una gran pitada.

Antony: 5'5

El brasileño, en un partido que se le necesitaba, volvió a no ser determinante. La afición le pide mucho más y él lo sabe, aunque varias jugadas suyas provocaron lances peligrosos.

Bakambu: 3

La nota es casi por ser generoso, ya que el delantero congoleño apenas hizo nada buen en el encuentro. Pasando por un remate de cabeza en la primera mitad donde, en vez de buscar puerta, remató hacia delante; el africano siguió demostrando tener muchísimas carencias para ser el delantero. Malas lecturas de las jugadas y malas anticipaciones. Otro que se marchó bajo una gran pitada.

Pellegrini: 5

Acabó salvando la papeleta suya el que menos esperaría, ya que el partido se había complicadoy mucho. El chileno decidió alinear a un once totalmente incapaz de generar peligro real en los alicantinos.

Pablo García: 5'5

Entrando desde ese revulsivo, el del Parque Alcosa se mostró muy activo desde que salió, sirviendo varios balones a la cazuela aunque ninguno con gran éxito. Eso sí, en la celebración, volvió a explotar de júbilo.

Chimy Ávila: 10

Nadie se lo esperaba. Ni Almodóvar te firmaba este guion. Fue el delantero argentino el que acabó salvando, con un doblete, al equipo de Pellegrini de haber naufragado en La Cartuja. Aprovechó dos grandes balones de Ruibal y de Fornals para vencer a Dituro, estando en el sitio que tanto se reclama, como es el del 9.

Pablo Fornals: 8

El castellonense volvió a sobresalir una vez más, aunque esta vez desde esa labor de revulsivo. Agitó a un Betis que necesitaba impulsos, y los encontró gracias a su entrada. De sus botas salió el primer gol verdiblanco.

Marc Roca: 5

Poco que valorar del centrocampista catalán, que no tuvo que intervenir mucho en el juego aunque fue importante dentro de esa labor de contención.

Bartra: 5'5

El catalán se mostró impenetrable en los minutos de mayor ataque rival, algo que demuestra una vez más el liderazgo del capitán.