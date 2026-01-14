El 'Cucho' Hernández, añoranzas de un goleador por derribo: sólo tres delanteros disparan más en Europa

De baja por lesión hasta primeros de febrero, es el máximo anotador este curso de los verdiblancos con 10 dianas, también en LaLiga (con 8)

Juan Camilo Hernández estará de baja hasta primeros de febrero tras sufrir en Oviedo el pasado sábado una lesión miofascial posterolateral del recto anterior izquierdo, su primera contingencia física desde que arribó al Real Betis hace casi un año. El de Pereira, segundo máximo anotador de 2025 en verdiblanco tras Antony Matheus dos Santos, el otro fichaje invernal del curdo pasado, se tiene que echar al lado en un gran momento personal. Es el 'pichichi' heliopolitano en la primera vuelta, con 10 dianas (el de Osasco va por 8); sólo en LaLiga, igual, con 8 (por 5 el paulista).

Y, según desvela el perfil especializado @DataMB_, lo es por derribo: solamente tres delanteros de las cinco grandes Ligas europeas disparan más que él. No deja de intentarlo el 'cafetero', que copó las métricas de goles esperados (xG), con 0,79; la de participación esperada en goles (xG + xA), con 0,82; la de tiros totales (cuatro, como Giovani Lo Celso y el local Ilyas Chaira); la de oportunidades creadas (tres, igual que Pablo Fornals y el medio rosarino), si bien anduvo corto de puntería. No en vano, mandó sendos lanzamientos a la madera.

Volviendo al dato anterior, únicamente los 86 disparos del madridista Kilyan Mbappé, los 78 del 'citizen' Erling Haaland y los 70 del italiano de la Fiorentina Moise Kean superan en persistencia al 'Cucho' Hernández, que, como el argentino del Inter de Milan Lautaro Martínez, ha probado fortuna con 59 tiros. En la lista proporcionada de los 15 más activos en esta suerte aparecen de España el merengue Vinícius Júnior (50), el mallorquinista Vedat Muriqi (46), el realista Mikel Oyarzabal (45), el ilicitano Rafa Mir (45) y el osasunista Ande Budimir (42).

Nadie es más efectivo que Harry Kane

Cruzando la clasificación que vertebra esta información con la de tantos anotados en los torneos domésticos de la regularidad, sobresale como el más efectivo en la relación disparos totales/disparos convertidos el ariete inglés del Bayern de Múnich Harry Kane, que, con 56 pruebas (es sexto), ha logrado 20 dianas, con un casi 36% de tino. Por ejemplo, el líder Kylian Mbappé no llega al 21%, mientras que el colombiano Cucho Hernández, con ocho tantos de 59 lanzamientos, se queda con algo más del 13,5%. El segundo sería Igor Thiago, del Brentford inglés, que manda a la red uno de cada tres (16 de 48).