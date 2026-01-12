Se ajustan los periodos de baja del 'Cucho' y Junior, Ortiz ni siquiera para y en Grecia tocará inventar

El carrilero extremeño trabajó este lunes en el gimnasio y comenzará a probarse la semana que viene por si puede estar ante el PAOK; el lateral dominicano y el delantero colombiano, parados hasta mediados de febrero

Ángel Ortiz, que no ha parado de ejercitarse y simplemente trabajó en el gimnasio, supone la mejor noticia de la lista de damnificados del pasado sábado en el Carlos Tartiere en la vuelta al trabajo de la primera plantilla del Real Betis. De hecho, la entidad heliopolitana emitió un parte médico de los otros dos caídos, Junior Firpo y 'Cucho' Hernández, obviando la contractura del extremeño. El carrilero diestro descansará ante Elche CF y Villarreal CF, de no mediar una milagrosa recuperación, probándose ya la semana que viene por si pudiera estar listo para la visita europea al PAOK FC. Por su parte, sí se ha precisado el tipo de dolencia que sufren tanto el lateral zurdo como el delantero, ajustándose de paso el periodo de convalecencia aproximado de ambos, con dolencias muy similares.

En este sentido, los dos sufren sendas lesiones miofasciales en el muslo izquierdo: una postero-lateral del recto anterior, en el caso del colombiano, y en el isquiotibial, en el del dominicano. Ambos deberán estar de baja en torno a un mes, aunque en teoría el zaguero criado en Fuengirola estaría menos afectado y podría volver antes, cuando se calculó inicialmente lo contrario en la primera exploración. Sea como fuere, el mes de enero está amortizado para ellos, por lo que no estarán frente a Elche CF, Villarreal CF, PAOK FC, Deportivo Alavés, Feyenoord Rotterdam, Valencia CF y Atlético de Madrid, planteándose el retorno ya desde la visita al RCD Mallorca del 14-15 de febrero o con más seguridad para la comparecencia en La Cartuja del Rayo Vallecano alrededor del 22-F. Serían serias dudas, en caso de no sellar directamente sus compañeros la presencia en octavos de final de la UEL, para la ronda 'play off' de los días 19 y 26 del mes venidero.

Bakambu, con tentaciones de LaLiga y la Serie A, baja ante el PAOK; Pellegrini deberá improvisar un '9'

Aunque el Real Betis lo retenga hasta entonces, ya que Real Oviedo, Deportivo Alavés, Girona FC y Génova CFC meditan incorporarle en enero, Cédric Bakambu será baja por acumulación de amarillas en el encuentro de la séptima jornada de la liguilla de la Europa League, previsto para las 18:45 horas del próximo jueves 22 de enero de 2026, que enfrentará al Real Betis con el PAOK FC en el Stadio Toumbas de Salónica. El internacional congoleño, que participó en cinco de los seis duelos anteriores desde el inicio y solamente se perdió el del FC Utrecht, vio en Zagreb ante el Dinamo el pasado 11 de diciembre de 2025 la tercera amonestación de su primer ciclo, por lo que no podrá viajar a Grecia y deberá esperar al choque casero frente el Feyenoord. El problema es que frente a los albinegros aún seguirá lesionado el 'Cucho' Hernández, por lo que a Manuel Pellegrini le tocará improvisar con el 'Chimy' Ávila, otro con propuestas para salir; reubicar a extremos o mediapuntas como Rodrigo Riquelme, Pablo García o Giovani Lo Celso; o tirar de la lista B, que cuenta con el artillero Rodrigo Marina (abajo, abrazando al otro goleador del Betis Deportivo ante la Juventud Torremolinos, el pivote Gnangoro Bouare).