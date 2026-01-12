Dos nuevas ausencias se suman a las bajas de la sesión antes de la "final" copera

Pau López y Héctor Bellerín han sido las bajas de la sesión por parte del equipo verdiblanco, aunque no existe preocupación en ambos casos, estando Pau López mañana para la sesión previa al Elche CF

El Real Betis ya ha regresado a los entrenos tras el empate frente al Real Oviedo, que dejó malas sensaciones tras no haber podido aprovechar la multitud de ocasiones que en la primera mitad los pupilos de Pellegrini tuvieron a diestro y siniestro. El gol de Lo Celso, en el tramo final, fue el que acabó salvando un punto en el Carlos Tartiere, haciendo justicia en un partido que mucho se le había complicado al equipo verdiblanco. El equipo ahora tiene sus miras en otra disciplina distinta, y esa es la Copa del Rey frente al Elche CF. Y, para este encuentro, varias son las ausencias existentes.

Cucho Hernández, Ángel Ortiz y Junior Firpo fueron los nombres que acabaron cayendo lesionado, provocando un gran vacío en el equipo de Pellegrini. El caso del Cucho es el que más preocupa, ya que estaba siendo uno de los más determinantes en el ataque verdiblanco. El cafetero ya lleva ocho dianas este año en LaLiga, aunque eso no es lo que más importante, ya que son muchos los aspectos que atrae el Cucho para el equipo. Esto hace que al menos, durante casi un mes, no se le vaya a ver en el terreno de juego. A esto hay que sumar los tiempos de baja de Ángel, que rondará la semana de baja y de Junior.

En la sesión de hoy, dos son los nuevos nombres que se han sumado a las bajas del entrenamiento. En este caso, tanto Pau López como Bellerín no han podido ejercitarse con el grupo. Por parte del meta catalán, no se ha ejercitado por motivos personales, aunque mañana estará entrenando con total normalidad junto al resto de sus compañeros. Y, en el caso del lateral, se ha quedado realizando trabajo en el gimnasio. Estos dos nombres se suman a los de los lesionados más los jugadores presentes en la Copa de África, donde están Amrabat y Abde que ya han alcanzado las semifinales del torneo.

Cabe recordar que el equipo, en el día de ayer, no se ejercitó en la Ciudad Deportiva como es habitual, estando esa jornada de descanso. Por lo que hoy casi que se consideraba una sesión de recuperación del equipo, con las vistas ya en la preparación del importante duelo frente al Elche CF. En el equipo hay ganas de estar muy vivos en las tres competiciones, y este parece ser el año prolífico para ello. Y, en esa ambición de dar el pistoletazo positivo al 2026, la primera plantilla aguarda con ganas el partido frente al Elche CF.