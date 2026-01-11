Betis Deportivo 2-0 Juventud Torremolinos: La mano de Dani Fragoso ya da sus frutos

El filial verdiblanco sigue invicto desde el cambio de entrenador y este domingo se impuso, además con portería a cero, a un rival directo para abandonar el 'farolillo rojo'

Paso a paso. Todavía está en descenso. Y lo que le queda. Pero, al menos, el Betis Deportivo se ha quitado la losa de ser colista en solitario del Grupo 2 de Primera RFEF al imponerse este domingo en casa al Juventud Torremolinos por 2-0, entregando ese sambenito de dudoso gusto a un Marbella FC apabullado en Sabadell. Continúa invicto desde el cambio de entrenador el primer filial verdiblanco, que arrancó 2026 salvando un punto sobre la bocina ante el CE Europa gracias al tanto postrero de Destiny Ilahude y que se hace fuerte en casa con esta victoria, encima ante un rival directo y con portería a cero. Sonríen los heliopolitanos con Dani Fragoso a los mandos gracias a la voracidad de Rodrigo Marina en el área a la salida de un córner y al golazo de Gnangoro Bouare.

El ariete cacereño no se precipitó, controlando con el pecho un saque de esquina que no llegó a despejar la defensa costasoleña y resolviendo con el pie a bocajarro en el minuto 58, mientras que el mediocentro almeriense le pegó con el alma de zurda desde la frontal para abrir brecha en el 72. Sin embargo, quizás no hubiera servido para tanto premio el acierto del '17' y el '18' de no ser por la gran actuación de Manu González. El guardameta de Isla Mayor, antes de marcharse con José Antonio Morante a una nueva convocatoria de la selección española sub 19 (que juega un amistoso el próximo miércoles contra Italia), se lució ante los intentos de Ibán Ribeiro, 'Peque' Polo y Javi Mérida para asegurar los tres puntos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Eso sí, Antonio González tuvo varias con su habitual desequilibrio, Morante se topó con el portero visitante en un par de ocasiones y tanto Elyaz Zidane como el autor del 1-0 se estrellaron con el poste.

Ficha técnica del Betis Deportivo 2-0 Juventud Torremolinos de Primera RFEF

Betis Deportivo: Manu González; Masqué (Koré 62'), Oreiro, Elyaz Zidane, Bladi (De Roa 46'); Gnangoro Boaure, Reina (Sorroche 62') (Gismera 80'), Dani Pérez; Morante, Antonio González (Borja Alonso 46') y Rodrigo Marina.

Juventud Torremolinos: Fran Martínez; Edu López, Javi Mérida, Dani Fernández, Ajegun (Larry 89'); Cristóbal ('Peque' Polo 46'), Gori (Fran Gallego 71'), Steve Alset; Camacho, Usse Diao (José Antonio 71') e Ibán Ribeiro.

Árbitro: Broncano Suárez (extremeño). Amarilla al local Morante.

Goles: 1-0 (58') Rodrigo Marina; 2-0 (72') Gnangoro Bouare.

Incidencias: Buena entrada en el campo A de la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla para presenciar en directo este encuentro, correspondiente a la jornada 19ª en el Grupo 2 de Primera RFEF.