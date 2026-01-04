Betis Deportivo 2-2 Europa: Debut prometedor para salir del pozo

Dani Fragoso debutó en el banquillo del filial con un meritorio empate contra el tercer clasificado merced a un tanto de Destiny en el tramo final después de haberse adelantado en los primeros minutos

El Betis Deportivo sumó un punto meritorio y trabajado en el estreno prometedor de Dani Fragoso en el banquillo del filial tras la destitución de Javi Medina al empatar 2-2 contra el CE Europa, tercer clasificado en la tabla en un partido muy igualado.

El punto no le sirve para abandonar el último puesto de la clasificación del Grupo II de Primera RFEF, pero sí para sentar las bases de la reacción por las buenas sensaciones transmitidas por los verdiblancos, capaces de reponerse a la remontada del rival tras haberse adelantado en el marcador. Y es que el cuadro verdiblanco pegó primero con gol de Corralejo en los primeros compases del choque.

Corralejo adelantó al Betis a los diez minutos

No en vano, con muchos futbolistas de la casa desde hace tiempo, el Betis Deportivo saltó al césped con mucho ímpetu y, de hecho, pronto encontró premio con el tanto de Corralejo, futbolista seguido muy de cerca por Pellegrini.

Sin embargo, en el minuto 21 Fragoso sufrió un contratiempo por la lesión de Busto, por el que entró en el terreno de juego Fabián Embalo, lo que no alteró el partido serio de los verdiblancos, muy bien posicionados sobre el terreno de juego y que llegaron al descanso con 1-0 tras disfrutar de varios acercamientos.

La segunda mitad comenzó con el Europa volcado sobre el área verdiblanca, lo que se tradujo en un penalti revisado en el FVS que finalmente no se pìtó y en un gol de Mahicas que fue anulado con la intervención del videoarbitraje por una mano previa. El Betis pudo respirar tranquilo por unos minutos, pero el empuje de los visitantes terminó traduciéndose en el empate en el minuto 68 después de una clara ocasión de Adnane. Así, Vacas estableció el 1-1 y los locales no hallaron la forma de reaccionar pese a los cambios introducidos por Fragoso.

Remontada del Europa pero respuesta bética con gol de Destiny

De este modo, en el 81', después de que Manu González salvara el tanto catalán con un paradón, Sgrò culminó la remontada del Europa, lo que ya parecía definitivo por los antecedentes del segundo equipo de La Palmera.

Sin, embargo, las entradas de Destiny y Borja Alonso en el minuto 84' resultaron decisivas, sobre todo la del nigeriano, que resolvió a la perfección en una magnífica acción de Rodrigo Marina, que después tuvo el 3-2, para establecer el empate definitivo en el estreno de Fragoso, al que le queda mucho trabajo para salir del pozo tras dar el primer paso, pequeño, pero importante ante un potente rival.

Ficha técnica:

Betis Deportivo: Manu González; Busto (Embalo 21′), Oreiro, Moha, Bladi; Sorroche (Mawuli 64′), Gismera (Borja Alonso 84′); Morante (Destiny 84′), Corralejo (Kwame Sosu 64′), Dani Pérez y Rodrigo Marina.

CE Europa: Flere; Rodríguez, Campeny, Marcel Sgrò, Escoruela; Meshak (Plá 90′), Izan González, Vacas (George 73′); Ghailan (Caravaca 90′), Jordi Cano y Noureddine (Mahicas 46′).

Árbitro: El madrileño Antonio Sánchez amonestó a Campeny, Jordi Cano, Izan González y Alex Plá (90′).

Goles: 1-0 Iván Corralejo (9′); 1-1 Óscar Vacas (68′); 1-2 Marcel Sgrò (81′); 2-2 Destiny (87′).

Incidencias: Partido de la jornada 18 del Grupo 2 de Primera RFEF.