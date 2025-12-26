El Betis hace oficial la destitución de Javi Medina, entrenador del Betis Deportivo; Dani Fragoso, su sustituto

El técnico ha sido relevado del cargo después de los malos resultados que ha obtenido el filial verdiblanco en este arranque de temporada de Primera RFEF. Una situación deportiva al límite que puede desencadenar en el descenso del equipo bético a Segunda RFEF. Dani Fragoso es su sustituto

El Real Betis ha hecho oficial lo que era un secreto a voces desde hace unos días y es que Javi Medina ha dejado de ser entrenador del Betis Deportivo por culpa de los malos resultados que ha obtenido el filial verdiblanco en este arranque de temporada en Primera RFEF. Con esta decisión, el club bético espera que el segundo equipo recupere el rumbo. Dani Fragoso, que ya ha sido confirmado, es su sustituto.

De este modo, el Real Betis cierra la etapa de Javi Medina el cual fue su gran apuesta el pasado verano para sustituir a Arzu al frente del primer filial. Javi Medina llegó el club verdiblanco avalado por sus buenas temporadas anteriores en el modesto Antequera CF. La apuesta no ha salido bien y ahora, a sus 31 años, Javi Medina tendrá que seguir su carrera deportiva fuera del Real Betis.

El Real Betis Balompié se ha visto obligado a prescindir de los servicios de Javi Medina debido a los malos resultados que ha logrado el Betis Deportivo en este arranque de temporada en Primera RFEF. El segundo equipo verdiblanco es actualmente colista del Grupo 2 de Primera RFEF con 11 puntos, estando actualmente a 9 puntos de los puestos que dan la permanencia en dicha división. Por tanto, el Betis Deportivo corre el riesgo de descender a Segunda RFEF.

El arranque de temporada del Betis Deportivo ha sido muy malo ya que en las 17 jornadas que se han disputado sólo ha logrado 2 victorias y 5 empates, habiendo sufrido, por su parte, un total de 10 derrotas. Números y resultados insostenibles que han provocado que el club verdiblanco haya tomado la decisión de destituir a un Javi Medina que no ha podido triunfar en el Real Betis al cual llegó con mucha hambre y una gran ilusión sólo hace unos meses.

Dani Fragoso, nuevo entrenador del Betis Deportivo

El Real Betis, por otro lado, ha anunciado que Dani Fragoso es el sustituto de Javi Medina como entrenador del Betis Deportivo de Primera RFEF.

Hasta ahora en el División de Honor Juvenil, que queda en manos de Javier Barrero, hasta ahora entrenador del Infantil B del Real Betis Balompié, el técnico catalán comienza una nueva etapa dentro de la cantera verdiblanca.

El comunicado del Real Betis anunciando la destitución de Javi Medina como entrenador del Betis Deportivo

El Real Betis Balompié ha anunciado la destitución de Javi Medina como entrenador del Betis Deportivo con un escueto comunicado en su página web.

'Javi Medina deja de ser entrenador del Betis Deportivo

El Club le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos

El Real Betis Balompié ha decidido prescindir de los servicios del técnico sevillano Javi Medina como entrenador del Betis Deportivo Balompié.

El Club agradece a Javi Medina su compromiso y profesionalidad y le desea suerte en su futuro'.