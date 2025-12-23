Decisión drástica en el Betis Deportivo: Dani Fragoso por Javi Medina

La derrota en Elda ha colmado el vaso de la paciencia de los responsables de cantera verdiblancos, que ya comunicaron al de El Garrobo su destitución este lunes; habrá promoción interna

El triunfo de hace dos jornadas 'in extremis' contra la AD Alcorcón parecía otorgar una 'bala extra' a Javi Medina, pero la cruda realidad reapareció en la visita al CD Eldense, confirmando que la segunda victoria en 17 jornadas del Betis Deportivo no había ejercido del deseado punto de inflexión. Así las cosas, a falta de una confirmación oficial que se antoja inminente, el director de fútbol formativo del Real Betis comunicaba este lunes al de El Garrobo y sus ayudantes su destitución, por lo que ante el CE Europa el próximo domingo 4 de enero a partir de las 18:45 horas se sentará ya su sustituto. Que, si no hay sorpresas de última hora, será Dani Fragoso, entrenador del primer equipo juvenil desde el salto de Arzu al primer filial a finales de marzo de 2024.

Responsable de la primera clasificación en la historia del División de Honor a la UEFA Youth League y de repetir ya con el título de la Copa de Campeones bajo el brazo, liderará a una generación que ha dirigido recientemente, con exponentes como Manu González, Jorge Oreiro, Óscar Masqué, Adrián Martín, Kwame Sosu, José Antonio Morante o Rodrigo Marina, algunos de los cuales recuperó puntualmente para la Champions League sub 19, en la que su hasta ahora equipo está brillando aún más, con goleada en la ida y el vuelta al Oporto y nueva prueba de fuego en dieciseisavos de final (a partido único, el 3 o 4 de febrero) ante el Tottenham, amén de haberse clasificado para la Copa del Rey con tres jornadas de antelación para el ocaso de la primera vuelta. Javi Medina se marcha con el equipo que trajo del Antequera CF, quedándose solamente de su 'staff' el preparador de porteros, David Relaño, y el analista Alejandro Mendoza, ambos con contrato previo con la entidad verdiblanca.

La reestructuración de los equipos 'tocados', con cautela

El máximo responsable de la cantera del Real Betis, Miguel Calzado, mantiene desde hace días reuniones a varias bandas con sus asesores más directos para que el relevo al frente del primer filial, tratado bajo la premisa de la estricta promoción interna, no altere en lo posible los cuerpos técnicos de los equipos afectados. Al menos, no demasiado. A falta de confirmación, el sustituto de Dani Fragoso al frente del juvenil A será Javi Barrero, que estaba al frente del prometedor infantil B, tercero de la clasificación del Grupo 1 de Primera Andaluza infantil, pero con 13 puntos de ventaja sobre el eterno rival. En teoría, su segundo, Joaquín Bornes, se quedaría al frente, porque el ayudante del otrora auxiliar de Antonio Fernández el curso pasado en el Xerez DFC será el que ejercía como tal con Miguel Ángel Caro en el juvenil de Liga Nacional estos últimos años, Hipólito Fernández 'Poli'.