Eldense 2-0 Betis Deportivo: Vuelta a la dura realidad para acabar el año

Los de Javi Medina lograron adelantarse pero el gol no subió al marcador por fuera de juego y en la segunda parte fueron superados por un Eldense que acabó mejor que su rival

El Betis Deportivo no pudo dar continuidad a la victoria cosechada el pasado fin de semana tras remontar al Alcorcón y ha vuelto ha caído derrota en la matinal de este sábado en el Pepico Amat a manos del Eldense. Eso sí, el conjunto de Javi Medina plantó cara y completó un buen encuentro que se decantó del lado local en los últimos minutos con los goles de Doni Camacho y Guillermo Macho.

El conjunto verdiblanco fue de más a menos en el duelo y tuvo sus mejores ocasiones en la primera parte, sin un claro dominador y un constante ida y vuelta que pudo beneficiar a los heliopolitanos, pues lograron abrir el marcador con un gol de Destiny, cazando un balón dentro del área y batiendo por bajo al meta local pero la jugada venía precedida de un fuera de juego y finalmente fue anulada. Antes, Reina también avisaba a Ramón Vila con un potente y ajustado disparo desde fuera del área que obligó al meta a lucirse para evitar el 0-1.

La segunda parte fue del Eldense

Tras del descanso, el Eldense salió mejor que el Betis Deportivo y comenzó a disfrutar de claras ocasiones, como la que desbarató Manu González con una gran intervenció al remate de cabeza de Doni Camacho. El cuadro alicantino fue aumentando el control del partido y dominando a su rival, Bellari caía dentrod el área ante Busto, el colegiado dejaba seguir la jugada pero el Eldense solicitó el FVS. El colegiado fue a ver la acción a la pantalla pero mantuvo su decisión sobre el campo, no había penalti.

Pero el Betis Deportivo no lograba asomarse sobre la portería rival, el Eldense vivía en campo contrario y tanto va el cántaro a la fuente, hasta que se rompe. Y eso sucedió a falta de poco de 15 minutos para el final del partido, cuando Bladi desviaba un remate de cabeza con la mano dentro del área bética. Esta vez no dudó el colegiado en señalar los once metros. No perdonaría Doni Camacho engañando a Manu González.

Con el 1-0 el Eldense fue a por más para sentenciar el choque y apenas unos minutos más tarde, Guillermo Macho hacía el definitivo 2-0 con un disparo raso y ajustado desde fuera del áera tras ganar un balón sin dueño en la frontal. De esta forma, el Betis Deportivo no logra recortar distancia con sus rivales y acabará el 2025 como colista con once puntos, a ocho de la salvación que podrían ser más en función de lo que hagan el resto de rivales esta jornada.

- Ficha técnica

CD Eldense: Ramón Vila; Jesús Clemente, Serradell, Smand, David Ruiz; Manu Molina, Macho; Bellari (Núñez 75′), Fidel; Nacho Quintana y Dioni.

Betis Deportivo: Manu González; Busto, Oreiro, Moha (Mawuli 78′), Bladi (De Roa 78′); Gismera, Reina; Morante, Sorroche (Dani Pérez 62’), Borja Alonso y Destiny.

Goles: 1-0 (73') Doni Villalba; 2-0 (81') Guillermo Macho.

Árbitro: Roberto González (Guadalajara) amonestó a Nacho Quintana, Reina, Rubén Quintanilla y Mawuli.