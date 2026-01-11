RTVE negocia para que la Primera RFEF se vea en abierto en Teledeporte

La televisión pública trabaja con la RFEF para que la tercera categoría del fútbol español se pueda ver en abierto

Desde su creación en la temporada 2021/22, reemplazando a la extinta Segunda B, la Primera RFEF ha tenido el problema de los derechos televisivos.

Formada por 40 equipos divididos en dos grupos, la Primera Federación aglutina a clubes históricos del fútbol español como el Real Murcia, el CD Tenerife, el Nàstic de Tarragona o el Mérida, además de filiales de los clubes más importantes de España como el Real Madrid Castilla, el Sevilla Atlético, el Betis Deportivo o Atlético de Madrid B. Se trata de una competición con bastante afición, la cual ha tenido desde sus inicios el problema de cómo seguir a sus equipos por televisión.

El campeonato estuvo pasando por distintas plataformas que no ofrecieron un servicio decente para los aficionados, como InStat TV, habiendo sufrido un salto de calidad en la presente temporada, la 2025/26, con un acuerdo con LaLiga+ y con Movistar+.

Gracias a estos acuerdos, los 20 partidos de cada jornada en Primera Federación se emiten a través de LALIGA+ y LALIGA BARES, así como por Movistar+. Además, en Orange TV se pueden ver los diez mejores encuentros de cada una de las 38 jornadas que forman la competición, de las cuales también se pueden ver partidos en Digi y distintas televisiones autonómicas, pero el gran salto parece que va a llegar este mes de enero de 2026.

ACUERDO CON RTVE PARA MEJORAR LA OFERTA

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está negociando con Radio Televisión Española (RTVE) para que la televisión pública emita al menos un partido en abierto a la semana a través del canal temático Teledeporte (TDP).

Este acuerdo, el cual no se encuentra todavía cerrado pero va por buen camino, supondría un salto de calidad casi definitivo para la tercera categoría del fútbol español, ya que la haría mucho más accesible para miles de espectadores y aumentaría exponencialmente su valor mediático.

A día de hoy, el CD Tenerife lidera el grupo 1 de la categoría, mientras que el CE Sabadell hace lo propio en un competido grupo 2. Hay que recordar que los dos equipos que acaben como campeones de cada grupo subirán de manera directa a LaLiga Hypermotion, donde así el salto al llamado fútbol profesional, mientras que las otras dos plazas en Segunda se disputan en un play-off a ida y vuelta y con dos eliminatorias entre los equipos que queden entre el segundo y el quinto puesto de cada grupo.