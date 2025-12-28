El 'Cucho' Hernández 'responde' a la nueva competencia que se avecina

El artillero, que seguramente encare la segunda vuelta con otro delantero y no con Bakambu y/o el 'Chimy' Ávila en la carrera por la titularidad, ha terminado 2025 a tope y ni siquiera ha apurado sus vacaciones

Cuatro goles en sus últimos seis partidos de 2025 (en el último mes perforó las metas de FC Utrecht, FC Barcelona, Getafe CF y Real Murcia, quedándose solo sin marcar en El Gran Derbi ante el Sevilla FC y contra el Rayo Vallecano). La carta de despedida al año de su retorno a Europa ha sido para enmarcar. Y toca rematar la faena en 2026, ya como un fijo para Manuel Pellegrini en todas las competiciones, incluyendo la UEL. Tanto que los competidores del 'Cucho' Hernández van a tener que marcharse en busca de minutos para llegar rodados al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México (en el caso de Cédric Bakambu, si supera la repesca del 31 de marzo) o nuevos retos (en el del 'Chimy' Ávila). El Real Betis quiere aprovechar la tesitura para hacer hueco físico y salarial, contratando un ariete de perfil distinto (más alto y corpulento para mejorar las prestaciones en el juego aéreo y atacar con potencia los espacios), con Fábio Silva como el deseado, también por su deseo de apurar sus opciones de ir el próximo verano con Portugal a la magna cita de tierras norteamericanas.

Se avecina competencia distinta, probablemente mejor, para el de Pereira, que, tras responder en el campo a la exigencia, lo hace también fuera de él. Como contaba el pasado viernes ESTADIO Deportivo, el ex de Columbus Crew no ha desconectado del todo en los diez de días de vacaciones concedidos por Manuel Pellegrini a su plantilla tras la goleada (4-0) al Getafe CF, en la que colaboró con un tanto y una asistencia, sino que ha tenido tiempo de viajar con su pareja a Suiza, pero también para ejercitarse algunos días en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. No quiere descuidar su preparación física el 'cafetero', en un gran momento de forma. Sea Fábio Silva o sea otro el que aterrice con la sana intención de ponérselo difícil y 'robarle' ratos con la verdiblanca, le pillará preparado.

Segundo máximo goleador del Betis en 2025, su mejor año en Europa

Solamente Antony Matheus dos Santos, que suma 17 goles y 10 asistencias como jugador del Real Betis (entre febrero y diciembre de este año que ahora expira), mejora los números de Juan Camilo Hernández en 2025 como verdiblanco. Aterrizado igualmente en el último mercado invernal, aunque privado de participar en la Conference League a diferencia del paulista, el colombiano firmó cinco tantos y un pase decisivo en 15 jornadas de LaLiga, a los que debe sumar los 9+3 de este arranque de curso 25/26, lo que eleva su producción a 14 dianas y cuatro asistencias. Se trata del mejor año natural del Cucho en Europa, superando ese listón en su primera campaña en la elite con el Deportivo Pereira (cuando firmo 17 goles en 2016). En 2017 también alcanzó los 14 actuales, pero cuatro 'chicharros' fueron con el América de Cali y otros diez con la SD Huesca. Terminó 2018 con nueve tantos en el Alto Aragón, consiguiendo unas cifras muy pobres en 2019 y llegando hasta los siete goles en 2020 con el RCD Mallorca y el Getafe CF. Tampoco rindió a un nivel reseñable en 2021 con el Watford, disparando su producción en la MLS: 12 goles en 2022 (entre el club inglés y el Columbus Crew), 24 goles en 2023 y 25 tantos en 2024.