Alineaciones Betis - Elche: Alineación posible de Real Betis y Elche CF en los octavos de final de la Copa del Rey

Ambos equipos comparecen en esta eliminatoria a partido único prácticamente sin efectivos en la delantera por culpa de las lesiones o una mala planificación

El Real Betis busca este miércoles en La Cartuja, su casa hasta 2028 y de nuevo la sede de la final, el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey en una eliminatoria de octavos a priori duda ante el Elche CF, una de las revelaciones de la temporada en Primera división, con un entrenador que aparece en muchas quinielas para relevar a Manuel Pellegrini cuando éste se marche, Eder Sarabia. El fútbol alegre y vertical de los heliopolitanos contra el acaparador y vistoso de los franjiverdes, que ganaron en cinco de sus ocho últimas visitas a territorio verdiblanco. Con todo, tras el traspié en la 59/60, el cuadro hispalense se ha llevado las otras dos rondas del torneo del K.O. con los mismos protagonistas hasta la fecha: en la 93/94 y la 07/08.

El anfitrión no podrá contar con los lesionados Isco Alarcón, 'Cucho' Hernández, Junior Firpo, Héctor Bellerín y Ángel Ortiz, al tiempo que Ez Abde y Sofyan Amrabat continúan en la Copa de África con Marruecos. En el bando ilicitano, otros cinco en la enfermería, aunque no es tan grave al final la dolencia de rodilla de Pedro Bigas, que acompaña en estas lides a Rafa Mir, Héctor Fort, André Silva y John Donald, aunque viajaron algunos de los tocados y faltaba al cierre de esta edición la lista definitiva.

El posible once heliopolitano

Acostumbrado a rotar masivamente sus equipos entre semana y los 'findes', el 'Ingeniero' dio algunas pistas con su elección en Oviedo. De momento, aunque no lo ratificó en sala de prensa, seguramente juegue de nuevo bajo palos Adrián San Miguel, con Aitor Ruibal como único lateral derecho en la lista, mientras que en la izquierda asoma Ricardo Rodríguez para que Diego Llorente y un Natan de Souza que descansó contra pronóstico sean los centrales. En el doble pivote, no tuvieron minutos y, por ende, se presumen titulares este miércoles Nelson Deossa y Sergi Altimira, con más opciones en la media punta, pues arriba parece que saldrá el único delantero nato que queda sano, Cédric Bakambu, con alguna opción para el 'Chimy' Ávila, que también podría jugar por dentro y escorado a banda. Rodrigo Riquelme tiene plaza segura, quedando en duda si repetirán Antony Matheus Dos Santos, Pablo Fornals y/o Giovani Lo Celso (como mucho, dos de ellos) o tendrán recorrido gente menos habitual como Pablo García o los promocionados Dani Pérez e Iván Corralejo.

El posible once ilicitano

Los visitantes se ejercitaron en la víspera en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, última sesión que su entrenador quería aprovechar para despejar sus últimas dudas. Solamente confirmó que seguirá en portería Matías Dituro, pero no el sistema (ha ido alternando entre el habitual 1-3-5-2 y otros como el 1-4-1-4-1, el 1-4-2-3-1, el 1-4-4-2 o el 1-4-3-3) ni la cantidad de cambios que realizará respecto a LaLiga, pues su próximo compromiso está a cinco días vista (recibirá al Sevilla FC a las 21:00 horas del próximo lunes 19 de enero) y hay tiempo de recuperación. Rotó mucho en anteriores eliminatorias, pero el rival exige más empaque. Seguramente repita David Affengruber en el eje de la zaga, con Bambo Diaby a un lado y Léo Pétrot al otro, mientras que en los carriles tienen ventaja Josan Ferrández sobre Álvaro Núñez y Adrià Pedrosa sobre Germán Valera. Por dentro, 'chances' para Fede Redondo, Grady Diangana o Rodrigo Mendoza junto a no más de uno de los fijos Marc Aguado, Martim Neto y Aleix Febas. En punta, Álvaro Rodríguez, escoltado por Adam Boayar o Ali Houary.

Ficha técnica del Betis - Elche de octavos de la Copa del Rey

Real Betis: Adrián; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Altimira, Deossa; Antony, Fornals, Riquelme; y Bakambu.

Elche CF: Dituro; Diaby, Affengruber, Pétrot; Josan, Fede Redondo, Diangana, Rodrigo Mendoza, Pedrosa; Boayar y Álvaro Rodríguez.

Árbitros: Gil Manzano (extremeño), con el cántabro López Toca en el VAR.

Estadio: La Cartuja.

Hora y TV: 21:00. EF (Movistar Plus LaLiga).