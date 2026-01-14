Betis - Elche: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de octavos de la Copa del Rey

El Betis recibe hoy al Elche en La Cartuja en los octavos de la Copa del Rey con la intención de dejar atrás un mal comienzo de año con el pase a cuartos

L a cita de esta noche en La Cartuja, en el estreno como local del Betis en el nuevo año, alberga una importancia supina para los verdiblancos por lo que hay en juego y la necesidad imperiosa de romper la dinámica negativa con la que ha arrancado 2026 tanto a nivel de resultados como sensaciones.

Así, el Betis dispone de la posibilidad de dar un paso más en el recorrido más corto a un título, pues, tras ser bendecido en el sorteo con la condición de anfitrión, hoy se mide al Elche a partido único en los octavos de final de la Copa del Rey con la ventaja para nada baladí de contar con el respaldo de su afición, deseosa de festejar la clasificación a cuartos y sonreír de nuevo.

Y es que el Betis enfila esta eliminatoria después de haber caído goleado contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y de no pasar del empate el pasado sábado contra el colista Oviedo, lo que ha provocado un cierre amargo de la primera vuelta sin renta sobre su perseguidor por Europa, pues el Celta le ha empatado a puntos.

Betis No Iniciado - Elche

De ahí, la enorme importancia de imponerse a un Elche que llega tras dos partoips sin ganar después de haber empatado en la última jornada liguera contra el Valencia.

Betis-Elche : ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta esta noche al Real Betis Balompié con el Elche, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey y el primero en casa de los heliopolitanos en 2026, se disputará en el Estadio de La Cartuja este miércoles 14 de enero de 2026, a partir de las 21:00 horas, y se espera un gran ambiente en el feudo verdiblanco. .

Betis-Elche: ¿Dónde verlo por televisión?

El partido que se jugará este lunes en el estadio bético se podrá ver por televisión en plataforma de pago, más concretamente en Movistar LaLiga, con la opción habitual de visionarlo en los diferentes dispositivos a través de sus aplicaciones.

Betis-Elche: ¿Cómo seguir online este duelo?