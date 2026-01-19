Puntos uno por uno del Sevilla FC frente al Elche CF: Akor Adams hace el milagro en Alicante

El nigeriano aterrizó de Marruecos directo a salvar a su equipo, consiguiendo dos goles que han servido para lograr un punto que sabe casi a victoria; así lo vivimos y contamos en directo

Lo del Martínez Valero roza el milagro. El Sevilla FC ha vuelto a firmar otro mal partido, en este caso frente al Elche CF. Los de Eder Sarabia consiguieron ponerse hasta con dos goles a cero por encima ante a un equipo donde lo más peligroso tuvo que venir de disparos lejanos de Oso y Batista Mendy, una buena prueba del encuentro. Atrás, parece el día de la marmota, ya que los errores vuelven a condenar a equipo para que Febas en la primera parte y Germán Valera en la segunda pudiesen apuntillar a un equipo que parecía muerto. Sin embargo, los milagros existen, y los minutos finales arrojaron cierta esperanza. Akor Adams tuvo que aterrizar de tierras marroquís para hacerlo posible.

Las notas sevillistas frente al Elche CF

Vlachodimos: 8

Los aficionados y la directiva tendrían que pensar donde ponerle una estatua al meta griego, si al lado del estadio o en la misma ciudad deportiva. El portero ha vuelto a salvar dos ocasiones clarísimas que podrían haber provocado una mayor sangría en el equipo de Almeyda, siendo complicado atribuirle algún ápice de responsabilidad en ambos tantos.

Juanlu: 3

El lateral vuelve a demostrar, una vez más, que no puede ser titular ahora mismo en este Sevilla FC. Un error entre Agoumé y él, con algo de más culpas para el centrocampista, fue el inicio de la jugada del 1-0, donde también existió un apagón general en la defensa sevillana. Con un Carmona también muy errático, su cambio por Nianzou es el mejor diagnóstico para su partido.

Carmona: 3

"Al final, la gente que consume prensa está equivocada, yo la verdad que no consumo nada porque sé que esto es veneno". Estas fueron las palabras del canterano del Viso del Alcor el pasado lunes. Siete días después, no es capaz de aprovechar un remate de cabeza, a placer y sin oposición ninguna, y es uno de los contribuyentes de la desconexión general del primer gol ilicitano. Sin embargo, la culpa es de la prensa...

Kike Salas: 3

Con ver el primer gol que ha concedido el equipo de Matías Almeyda, ya se pueden explicar muchos de las notas que se le está dando a la defensa. Tampoco ha venido bien el planteamiento de un partido donde el Elche ha sometido mucho a un Sevilla muy mermado. Vlachodimos salvó que hubiese estado señalado en una acción de Álvaro Rodríguez.

Gudelj: 3

Otra vez en la foto, algo que suele ser habitual en las acciones defensivas del primer equipo hispalense. La jugada de Aleix Febas le ha dejado muy señalado, una vez más. Y es que debe erigirse como el líder de una defensa que no le acompaña, para nada.

Oso: 6'5

El único que demuestra. El único que parece querer jugar en un Sevilla que necesita jugadores de su perfil. Sin miedo a ir arriba y a los que la presión no les afecte. Aunque varios son los fallos que ha dejado durante el encuentro, no ha parado de intentarlo y el tanto de Akor Adams ha pasado por sus botas. Más Osos, y menos...

Agoumé: 3

El francés era de los pocos que podía demostrar algo en el Sevilla. Y, a pesar de eso, un nuevo error suyo ha vuelto a provocar que los nervionenses se pusiesen de nuevo por debajo en el electrónico.

Mendy: 4

Dentro de todos los fallos que tuvo el equipo, de los pocos capaces de un centro del campo perdido en el día de hoy. Un disparo suyo desde lejísimos se acabó estrellando en el palo, lo que provocó el primer susto importante sobre la meta de Iñaki Peña.

Sow: 3'5

Un jugador no puede fallar una ocasión tan clara. A pesar de que delante estuviese Iñaki Peña, y eso también juega, tuvo la oportunidad sin oposición de poder haber puesto el empate al borde del descanso. Una acción que se suma a un nuevo partido intranscendente.

Peque: 4

Esa nota se antoja generosa ya que es de los pocos al que al menos, ante los fallos, se le ve algo de rabia en el mismo. Sin embargo, el cántabro no fue ese jugador que, en un Sevilla de mínimos, dotaba de algo de templanza y juego al equipo.

Isaac: 4'5

Una vez más, vuelve a demostrar que debe ser Akor Adams el delantero de este Sevilla. La tuvo, pero Iñaki Peña evitó que su disparo fuese a más. En un partido donde puso varios balones a placer, tampoco encontró la correspondencia de sus compañeros.

Almeyda: 5

Muy señalado el técnico argentino, que sigue sin poder aprovechar las pocas virtudes que el equipo tiene. Las condiciones del partido no eran las más apetecibles para los de Almeyda, pero hay que saber contrarrestarlo. Y varias han sido las transiciones que han podido provocar una gran sangría. Los minutos finales y los cambios salvan algo el partido.

Nianzou: SC

Es imposible de poner nota a un jugador que a los veinte minutos de entrar tuvo que retirarse del terreno de juego. Los motivos no son conocidos, pero esta es una de las consecuencias de un jugador que se ha convertido en un lastre para el equipo.

Akor Adams: 9

La Copa África le ha sentado muy pero que muy bien al nigeriano. Su papel ha pasado a ser la de estrella de un Sevilla bajo mínimos, y parece querer coger esa batuta. Varias intentonas, un gol de pillo y un penalti provocaron un milagro en el Martínez Valero.

Ejuke: 5

Sin destacar mucho, varias fueron las jugadas que provocaron ciertas acciones peligrosas en Alicante. Uno de los que han obrado la remontada milagrosa en Nervión.

Miguel Sierra: 5

La jugada de la mano es la que muestra lo que muchos piden en Nervión. Hambre y rabia ante la falta de calidad.

Suazo: 7

El lateral chileno provocó un cambio en el equipo, que empezó a tener nuevas vertientes ofensivas y fueron los minutos donde el equipo se mostró algo más en ataque. La competencia de Oso parece haberle venido bien.