Elche - Sevilla: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 20 de la LaLiga EA Sports

Franjiverdes y blanquirrojos, separados por sólo tres puntos en la clasificación de Primera división, se enfrentan en la primera jornada de la segunda vuelta liguera

El Elche CF y el Sevilla FC se ven las caras en el primer partido de la segunda vuelta en LaLiga EA Sports, al que ambos equipos llegan con roles cambiados con respecto a la condición de recién ascendido y de uno de los históricos del campeonato nacional. Los de Eder Sarabia arrancaron el fin de semana novenos con 23 puntos (ahora son décimos), a seis de la zona europea; mientras que el equipo de Matías Almeyda está con sólo tres puntos menos (20) y los resultados de los dos últimos días le han llevado hasta la decimosexta plaza, sobrevolando los puestos de descenso.

Así llegan el Elche CF y el Sevilla FC

El Elche CF encara el duelo después de caer eliminado ante el Real Betis en los octavos de final de la Copa del Rey (2-1) tras alternar cal y arena entre el final de 2025 y el inicio de 2026: victoria por 3-0 ante el Girona, derrota por 3-1 ante el Mallorca; 0-1 en Eibar, en los dieciseisavos coperos; dos partidos seguidos en casa con 4-0 ante el Rayo Vallecano y 1-3 con el Villarreal; y el empate de la semana pasada en Valencia (1-1) que le sirvió para sumar su cuarto punto como visitante. Otra cara muy distinta ofrece como local: ha sumado 19 de 30 puntos y sólo ha perdido el referido encuentro contra sus vecinos castellonenses.

Por su parte, el Sevilla FC cerró 2025 volviendo a la senda de la derrota en la polémica visita al Real Madrid (2-0) tras una reparadora goleada al Oviedo (4-0) y ha empezado 2026 con sendos tropiezos contra Levante (0-3) y Celta (0-1). Atraviesa una racha de 361 minutos sin marcar y un balance de siete puntos de 33: derrotas ante Mallorca (1-3), Real Sociedad (2-1) y Atlético (3-0); victoria contra Osasuna (1-0); traspié ante el Espanyol (2-1), batacazo en El Gran Derbi frente al Betis (0-2) e igualada en Valencia (1-1) antes de la secuencia ya referida. En Nervión sólo ha sumado 10 puntos de 30 y a domicilio presenta un balance de 10 de 27. Además, cayó eliminado ante el Alavés (1-0) en dieciseisavos de una Copa que arrancó con 1-4 al Toledo y 1-2 en Extremadura.

Elche - Sevilla: fecha y horario del partido de la jornada 20 de LaLiga 25/26

El choque liguero que enfrentará al equipo franjiverde y al conjunto blanquirrojo tendrá lugar este lunes, día 19 de enero de 2026, a partir de las 21:00 horas en el Estadio Martínez Valero de Elche.

Elche No Iniciado - Sevilla

Elche - Sevilla: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la vigésima jornada del campeonato nacional en Primera división será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por DAZN LaLiga TV, sintonizable a través de la propia plataforma de DAZN, tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como son los casos de Movistar+ (dial 55), Orange TV (113) o LaLiga Bar.

Elche - Sevilla: ¿Cómo seguir online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este lunes entre el Elche Club de Fútbol y el Sevilla Fútbol Club, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, este periódico publicará un resumen del duelo entre levantinos y andaluces, así como una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, o las posteriores declaraciones de Eder Sarabia, de Matías Almeyda y del resto de protagonistas.