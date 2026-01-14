El Sevilla dispara sin bala: sin fichajes tras 14 días de mercado invernal y con el peor dato ofensivo en los últimos 24 años

El equipo nervionense encadena 361 minutos seguidos sin perforar las porterías de sus rivales. No marca desde que Akor Adams se fue a la Copa de África, hace ya justo un mes; mientras que las sequías de Isaac Romero y Alexis Sánchez duran la friolera de 13 semanas

El Sevilla FC atraviesa una de las peores sequías goleadoras en este primer cuarto del siglo XXI y sus aficionados, en lugar de andar buscando en el radar de vuelos para intentar adivinar cuándo aterriza en la capital hispalense el refuerzo ofensivo que a todas luces necesita esta inoperante plantilla, se han visto obligadas a permanecer en estas dos semanas transcurridas ya del mercado invernal de fichajes haciendo cábalas a ver cuánto le queda a Akor Adams para regresar de la Copa de África. En la noche de este mismo miércoles (21:00 horas), Nigeria se juega el pase a la gran final ante la selección anfitriona, Marruecos. A las 17:00 horas del próximo sábado se juega el partido por el tercer y cuarto puesto; mientras que la lucha por el título será el domingo a las 20:00 horas.

Mientras Akor Adams se reivindica en la Copa de África con dos tantos y dos asistencias en cinco encuentros, sus compañeros del Sevilla FC han firmado la peor racha anotadora desde hace casi 24 años. Los pupilos de Matías Almeyda llevan justo un mes sin celebrar ni una sola diana. En concreto, desde que el 14 de diciembre Chidera Ejuke (también ausente desde ese mismo día) viese portería en el minuto 89 del abultado triunfo por 4-0 ante el Real Oviedo, en el último choque disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el año 2025. No se ve una situación peor por Nervión desde la ya lejana 2001/2002, con Joaquín Caparrós en el banquillo blanquirrojo.

Por delanteros, el último en celebrar un gol fue el propio Akor Adams, que marcó y asistió por partida doble ese mismo 14 de diciembre ante el Oviedo antes de perderse los últimos cuatro encuentros oficiales del Sevilla FC por culpa de la siempre incómoda Copa de África. Peor aún es lo de Isaac Romero y Alexis Sánchez. El lebrijano falló un penalti y su posterior rechace ante el Levante, no moja desde el 4 de diciembre, ante el CD Extremadura en la segunda ronda de la Copa del Rey, y su última diana en LaLiga data del 5 de octubre, frente al Barcelona (hace 11 jornadas). Por su parte, el segundo y último tanto del veterano ariete chileno fue en ese mismo partido ante el Barça, hace más de tres meses. Para colmo, los extremos Rubén Vargas y Alfon González encadenan constantes lesiones que le impiden rendir como se espera de ellos.

A partir del 4-0 al Oviedo, el Sevilla FC ha encadenado cuatro derrotas consecutivas quedándose a cero: cayó eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey el 17 de diciembre tras perder por 1-0 en su visita al Deportivo Alavés; volvió a caer el día 20-D contra el Real Madrid, por 2-0; empezó el año 2026 siendo goleado por 0-3 a manos del entonces colista Levante UD; y ha abundado en su crisis con el 0-1 encajado el pasado lunes frente al RC Celta de Vigo.

En total, lleva 361 minutos seguidos con la pólvora mojada y un total de 45 disparos que se fueron por el sumidero. Siete veces disparó contra los gallegos, sin llegar a generar ni una sola ocasión manifiesta; hasta 15 intentos desperdició frente a los granotas, 14 en el Santiago Bernabéu y nueve en Mendizorroza. No se veía nada igual desde marzo de 2005, cuando el equipo de Joaquín Caparrós enlazó también cuatro partidos seguidos sin marcar: perdió en el desaparecido Vicente Calderón contra el Atlético de Madrid por 3-0, perdió por 0-1 en casa contra el Real Zaragoza y entre medias fue eliminado en los octavos de final de la extinta Copa de la UEFA tras empatar sin goles en la ida contra el Parma y caer por la mínima en la vuelta en tierras italianas (0-0 y 1-0).

El próximo lunes día 19 de enero, el Sevilla FC visitará al Elche CF en el Martínez Valero con la misión de evitar igualar la peor sequía de su historia reciente, que son los cinco encuentros oficiales sin marcar que encadenó en marzo de 2002 y también con Caparrós como técnico. Entonces, después de un 0-4 al RCD Mallorca, estuvo la friolera de 481 minutos sin mojar: 0-1 ante el RC Deportivo de La Coruña, 2-0 contra el Valencia CF, 0-2 ante el Málaga CF, 0-0 en un derbi en el campo del Real Betis y un 0-1 con el Real Madrid.