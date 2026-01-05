El Sevilla de Matías Almeyda se queda seco: suma 271 minutos sin marcar y ha fallado sus últimos 38 disparos

Desde que Akor Adams se marchó a jugar la Copa de África a mediados del pasado mes de diciembre, el equipo nervionense no ha celebrado ni un solo tanto. Entre el nigeriano, Isaac Romero y Alexis Sánchez sólo suman nueve tantos en toda la 2025/2026

Hay muchas manera de pedir fichajes, pero en el caso del entrenador o la afición nervionenses casi ni hace falta formular lo que todo el mundo puede ver. "Ni de penal concretamos", lamentó Matías Almeyda después de ver a Isaac Romero fallar una clara ocasión con 0-1 para luego, justo después del 0-2, desperdiciar un penalti y su posterior rechace con el meta tendido sobre el césped. El dato habla por sí solo: el Sevilla FC lleva sin marcar un total de 271 minutos (más los tiempos añadidos) o, lo que es lo mismo, encadena tres partidos oficiales sin celebrar ni un solo gol. Así, literalmente hablando, es imposible ganar. Y con esa defensa tan dadivosa lo normal es que tampoco empates, aunque eso ya es otro tema.

El Sevilla FC lleva tres partidos seguidos sin marcar: no hay gol desde que se fue Akor Adams

El equipo de Almeyda se quedó a cero en la visita del pasado 17 de diciembre a Mendizorroza, donde el Deportivo Alavés ganó por 1-0 y le eliminó en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey; cerró 2025 con una derrota por 2-0 en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid y ha comenzado este 2026 con el sonrojante 0-3 encajado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante un Levante UD que llegaba como colista. La última diana la anotó Chidera Ejuke el pasado 14 de diciembre, en el minuto 89 de aquel 4-0 al Real Oviedo, y estos 271' sin marcar son la peor racha del Sevilla FC desde abril de 2022 -ofuscado ante West Ham (2-0), Real Sociedad (0-0) y Barça (1-0)-.

Ese mismo día, el extremo nigeriano se marchó a jugar la Copa de África junto a su compatriota Akor Adams, que también marcó (y asistió) ante los asturianos. No se le puede echar más de menos al fornido delantero, quien llegó en el pasado mercado invernal por 5,5 millones de euros y lleva desde entonces tantos goles como lesiones musculares (tres de cada cosa). Pues aun así se añora su presencia. Tanto, que desde que se marchó nadie ha marcado.

El punto de mira sevillista no funciona: cero goles en 38 disparos

Contra el Levante, el Sevilla FC disparó un total de 15 veces: siete de ellas a portería, 12 desde dentro del área y tres de ellas siendo catalogadas como ocasiones muy claras con un resultado de cero goles. 14 veces, cinco entre palos y 10 dentro de la zona de castigo, lo intentó en el duelo contra el Real Madrid, en el que también salió muy señalado Isaac Romero -aunque con los tentáculos de Thibaut Courtois como atenuantes-.

Por su parte que en el duelo copero en tierras vitorianas acumuló un total de nueve chutes, cinco desde dentro del área, tres al arco y uno a la madera. Es decir, en estos tres partidos de sequía, los jugadores nervionenses acumulan 38 tiros consecutivos sin hacer diana a pesar de que, precisamente la puntería no estaba siendo el principal problema. La principal cuestión a resolver es que les cuesta un mundo generar peligro.

Los máximos goleadores del Sevilla 25/26: Isaac Romero, 4; Akor Adams y Rubén Vargas, 3

Es curioso, en el Sevilla FC no hay ningún goleador mínimamente fiable pero es el equipo con más anotadores diferentes (14). Entre las 18 jornadas de LaLiga EA Sports disputadas hasta la fecha y los exiguos tres encuentros que ha podido disputar en la presente edición de la Copa del Rey, el máximo goleador del Sevilla FC en esta 2025/2026 es Isaac Romero, con cuatro; seguido de Akor Adams y Rubén Vargas, con tres cada uno.

Ya con dos hay un grupo en el que están Peque Fernández, Alexis Sánchez, Alfon González, Adnan Januzaj y Djibril Sow; mientras que con uno figuran Chidera Ejuke, Nemanja Gudelj, José Ángel Carmona, Batista Mendy, Lucien Agoumé, Marcao Teixeira y Dodi Lukébakio, que mojó en Bilbao en la primera jornada antes de ser traspasado al Benfica. Para colmo, el filial tampoco ofrece solución. Los delanteros del Sevilla Atlético están igual de frustrados o más.