Ni un gol tras 45 remates en cuatro partidos, ni una sola remontada liguera

Desde la goleada al Oviedo, los de Almeyda encadenan cuatro derrotas (una para caer eliminados en la Copa) sin ver puerta, ya que su capacidad de reacción es nula

Se despidieron a lo grande del Sevilla FC tanto Akor Adams como Chidera Ejuke el pasado 14 de diciembre de 2025 para marcharse a la Copa de África. El extremo cerró la goleada (4-0) al Real Oviedo con un buen tanto en acción individual, mientras que el delantero centro abrió el marcador, sirviendo luego el segundo a Djibril Sow y el tercero de tacón a Batista Mendy con sendas asistencias. Sin ellos (o, mejor dicho, desde que ellos emigraron a Marruecos con su selección), el equipo de Matías Almeyda no ha vuelto a ver puerta en los cuatro encuentros siguientes (tres derrotas ligueras, por 2-0 ante el Real Madrid, 0-3 ante el Levante UD y 0-1 con el RC Celta de Vigo, así como la eliminación copera por 1-0 contra el Deportivo Alavés). Ha acumulado la nada notable cifra de 45 remates el cuadro blanquirrojo, 17 de ellos a puerta, incluyendo un penalti que el granota Mathew Ryan detuvo a Isaac Romero (que volvió a errar a quemarropa de cabeza en el rebote), pero ni un solo tanto que llevarse a la boca. Se han vuelto, sobre todo el de Kogi State, imprescindibles por lo visto para quien les paga, lo que ya empiezan a ver todos. No estaba tan mal de cara a puerta desde la 01/02, cuando enlazó hasta cinco partidos consecutivos sin marcar en Liga: derrotas ante el Deportivo de La Coruña (0-1), el Valencia CF (2-0), el Málaga CF (0-2) y el Real Madrid (0-1), empatando sin goles en El Gran Derbi contra el Real Betis.

Nunca ha levantado un marcador adverso, salvo en Copa

El Sevilla FC ha perdido los diez encuentros ligueros en los que comenzó por detrás en el marcador, demostrando ser incapaz de reaccionar cuando le noquean. Únicamente lo logró en la Copa del Rey ante el CD Toledo, pasando del 1-0 al 1-4 final. Fuera de casa, se han impuesto tras dar el primer paso frente a los nervionenses el Athletic Club (3-2), la Real Sociedad (2-1), el Atlético de Madrid (3-0), el RCD Espanyol (2-1) y el Real Madrid (2-0), mientras que en el Ramón Sánchez-Pizjuán abrieron un marcador que les acabó sonriendo Getafe CF (1-2), Villarreal CF (1-2), Real Betis (0-2), Levante UD (0-3) y RC Celta (0-1). El undécimo K.O. liguero (nadie cayó tantas veces, quedándose los azulones, CA Osasuna, Deportivo Alavés, los granotas y el Real Oviedo con diez) fue el 1-3 ante el RCD Mallorca, que volteó el 1-0 de Rubén Vargas con un tanto de Vedat Muriqi y un doblete de Mateo Joseph.

Cuando se adelanta, eso sí, suele ganar

La escuadra que adiestra Matías Almeyda es la que más pierde (11 veces) de Primera división, pero también la que menos empata (2) de la categoría, por lo que presume de un número de triunfos aceptable (6). De hecho, hasta cuatro de sus antecesores en la tabla no pasan de cinco victorias. El denominador común de estas sonrisas es marcar primero. Le sirvió para llevarse los tres puntos frente a Girona FC (0-2), Deportivo Alavés (1-2), Rayo Vallecano (0-1), FC Barcelona (4-1), CA Osasuna (1-0) y Real Oviedo (4-0), más el CD Extremadura 1924 en Copa (1-2). Las tres únicas veces que marcó primero y no ganó fueron ante el RCD Mallorca (de 1-0 y 1-3), Valencia CF (de 0-1 a 1-1) y Elche CF (de 1-0 a 1-2 para abrochar con el 2-2).

La caída en picado de las primeras vueltas

Recuerda el perfil especializado @LaLigaenDirecto que el Sevilla FC ha completado su cuarta temporada de caída libre, pues ha pasado de cerrar las primeras vueltas en puestos de Champions League con Pablo Machín y Julen Lopetegui a hacerlo en la segunda mitad de la tabla con los Jorge Sampaoli, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores (recién llegado, eso sí), Xavier García Pimienta y ahora Matías Almeyda. De esta manera, el equipo blanquirrojo fue tercero en el ecuador del campeonato en la 18/19, cuarto en la 19/20 y la 20/21, así como segundo en la 21/22. Sin embargo, cerró 13º en la 22/23 y la 24/25, 16ª en la 23/24 y 14º en esta 25/26.