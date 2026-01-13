Almeyda habla de Vargas y se resigna: "Se dejan el alma, pero no alcanza; es el equipo que hay y, por ahora, el entrenador soy yo"

El técnico nervionense insiste en que "al fútbol se gana haciendo goles" y que andan "carentes en esa parcela", aunque descarta lamentarse: "¿Y qué hago, ponerme a llorar? Estamos a tiempo"

Apesadumbrado, Matías Almeyda valoró tanto para la TV con derechos del partido como en los medios oficiales y en sala de prensa una derrota dura que, pese a todo, le permite sacar cosas positivas: "Sí, se hicieron cosas bien; por eso mido un poco más profundo, más allá de la derrota. Veo un esfuerzo en ellos muy grande. Hay decisión y personalidad en un momento en el que no es fácil entrar, jugar y tomar riesgos. A los muchachos no les puedo pedir nada, sólo insistirles, tener paciencia y tranquilidad en momentos complicados como éste. No vi un equipo que nos supere en la competencia de los 90 minutos. El fútbol tiene detalles. No tuvimos acciones con lucidez para definir y el partido iba para 0-0. Cortábamos mucho juego, pero nos falta esa parte que buscábamos en Alexis y Rubén. Hemos tenido que ir modificando con dos cambios en uno".

Porque Vargas duró cinco minutos: "Lo lamentamos. Era el cambio que nos podía dar la chispita que nos está faltando. El equipo fue diferente al pasado partido. Enfrente había un rival que lo hace bien y al que bloqueó. En la parte final estamos muy carentes. Se hace difícil, porque puedes tener control, robar y presionar, pero se gana haciendo goles. Nos falta esa efectividad, estamos carentes en ese sector. Es la realidad que hay. Los muchachos dejaron todo en un momento de dificultad. Se dejan el alma, pero no alcanza; hay que seguir, estudiar, ver, hemos cambiando estrategias, sistemas... Los estudios son buenos, porque los bloqueamos, pero en el fútbol se gana haciendo goles. Hoy, con el 0-0, no me cambia el pensamiento ni un empate ni la derrota. Sé lo que vamos viviendo. Lo tengo claro. Estamos sufriendo desde que arrancamos. Tenemos que seguir trabajando y buscar esa tranquilidad que por momentos nos bloquea. De esto se sale poco a poco".

Su resumen en sala de prensa

"Buscando un análisis más calmado, si tengo en cuenta el partido pasado y veo éste, fueron dos Sevilla diferentes, con buena actitud y buen juego, mucho robo y buena interpretación. Hay un punto que es el tramo final del terreno. Puedes bloquear a un rival como el Celta, pero al fútbol se gana haciendo goles, insisto. Estamos carentes en esa parcela. Agradezco a los jugadores todo el esfuerzo que hacen. Dejan el alma, pero a veces no alcanza. Hay que insistir hasta que esto salga".

¿Forzó Vargas?

"Habíamos pactado el tiempo, que fue cuando vino el cambio. Se resintió un poquito de la zona, pero veremos.... Esperemos que no sea tan grave. Llevaba casi 40 días y entrenándose ya, haciéndolo bien. La parte psicológica juega partidos, y eso te lleva al bloqueo. Muchas lesiones vienen de una parte mental".

Otro error cuesta puntos

"Hay errores de las dos partes. Son jóvenes y los grandes también nos equivocamos. Oso estaba haciendo un gran partido y le toca esa acción rápida. Llegábamos con gente, faltó más tiro de afuera. Se trabaja, pero esas características no están. Sobre el '9', hay momentos que no están. Les salen mal las cosas y hay que apoyarlos".

Más energía, pero el mismo resultado

"¿Y qué debería hacer, ponerme a llorar? Eso es trabajo e insistir. Y dar confianza a los que tenemos. Dije que no me iba a lamentar. Hablo de realidades desde el primer día que llegué. El otro día dije que viví momentos casi peores que éste y la falta de unión llevó a River a Segunda. Estamos a tiempo. Nadie está contento. Yo me voy y no duermo pensando cómo revertir esta situación. Dejamos el alma, la vida. A veces las cosas no salen, pero hay que insistir con sabiduría y seguridad. Hablando no se sale, se sale trabajando. Esto es trabajo. La confianza la debe tener tu jefe en ti si haces una pregunta mal. Te va a dar confianza para que hagas diez preguntas bien. Es un ejemplo que pongo. Y esto es lo mismo. El momento no es el adecuado, pero es el equipo que hay, los jugadores son estos y por ahora el entrenador soy yo. Mientras haya aire, vamos a dar batalla".

Mercado invernal

"Saben la parte económica. Es difícil que se pueda reforzar el equipo. Por eso hablo de tranquilidad y ser conscientes. Que ese dolor no nos hunda, que sirva como la reacción del equipo hoy. Sí hubo una reacción tras el partido pasado".

Sólo 7 puntos de 33 y a tres del descenso

"Si sacamos cuentas... la cuenta es al final. Van 19 fechas. ¿Dónde estamos? La cuenta es al final. Todavía no entramos donde muchos esperan que estemos y donde tenemos que luchar para no estar. Perdimos once, es mucho para mí. Esto es insistir".

Confianza de los de arriba

"No estoy mirando eso; el diálogo es cordial, pero la gente es libre. Mientras me den la posibilidad de trabajar, trabajo. Si no hay más, es porque será lo mejor para el equipo. No modifica mi vida. Le dedico muchas horas. Hago esto con pasión, amor y honestidad. Si Dios dice que no va, no va. Haber perdido o empatado no modifica mi pensamiento. Tengo una línea en la vida y la sigo".

Balance de la primera vuelta

"No es bueno, pero hay un montón de equipos que están así, no sólo nosotros".