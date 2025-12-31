Brindis de Almeyda por 2026 y mensaje sobre su futuro en el Sevilla: "Hasta el último día"

El técnico sevillista despidió 2025 tras el último entrenamiento con un discurso con todos los estamentos presentes en el que aseguró que han encontrado el camino y se pronunció sobre sus intenciones en Nervión

Matías Almeyda despidió 2025 tras el ultimo entrenamiento del año con un brindis con todos los estamentos del club y un mensaje claro sobre su futuro en el banquillo sevillista en un momento delicado y en vísperas de un partido vital como el primero de 2026 contra el Levante.

En este sentido, después de la sesión de trabajo de este miércoles, el preparador nervionense, con una copa en la mano, pronunció un discurso delante de la plantilla, el cuerpo técnico, la alta cúpula -José María del Nido Carrasco y José Castro- y la dirección deportiva que arrancó agradecido.

Reparto de agradecimientos de Almeyda

"Yo en principio agradezco al 2025 muchas cosas en la vida, sobre todo, en el plano deportivo, el haber llegado acá, la posibilidad que nos brindan, conocerlos a todos ustedes, conocer desde el utillero hasta los cocineros, a todos los que trabajamos acá. Estoy muy agradecido a ustedes, a los protagonistas de esto, que son los futbolistas", señaló el 'Pelado', que dedicó unos segundos a la plantilla.

"En estos meses nos fuimos conociendo, en esta lucha constante y con esa entrega que los caracteriza a ustedes, que no tengo más que agradecimiento, al igual que a todo el staff", apuntó el míster nervionense, convencido de que, tras muchos problemas, han hallado la senda correcta.

Almeyda, claro sobre su futuro en Nervi��n

"Creo que hemos encontrado el camino y es el que que vamos a tener para 2026. Cuesta, y todo nos cuesta, pero miren todos los que somos, y con mucha fuerza, mucha energía, mucha perseverancia", indicó el entrenador sevillista, que le deseó lo mejor a todos y dejó claro sus intenciones en el banquillo del Sevilla a pesar de haber atravesado por momentos difíciles.

"Salud para todos ustedes, para sus familias, para todos los que estamos acá, para todos los que nos apoyan, y sepan que vamos a estar hasta el último día del contrato, o hasta el último día que quieran, acá, dando batalla", apuntó Almeyda, que no fue el único que se expresó en este brindis, pues también habló Nemanja Gudelj, capitán y voz autorizada en el vestuario nervionense.

Gudelj quiere más en 2026

"Quiero desear a todos feliz año nuevo, muchísima salud, porque tenemos un magnífico grupo y el año que viene solo hay que ir a por más", apuntó el serbio, que, como Almeyda, piensa que se encuentran en una línea ascendente y que el grupo puede dar mucho más en el año que entra en breve.