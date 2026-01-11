Almeyda protesta por los horarios impuestos al Sevilla por LaLiga y admite movimientos para enero: "Buscarán la mejor solución"

El técnico, que realizó un balance sincero sobre el rendimiento de su Sevilla en la primera vuelta, no escondió su malestar por los numerosos partidos que juegan los lunes y está seguro que el club encontrará soluciones para reforzar la plantilla

Como podía ser de otra forma, a Matías Almeyda se le cuestionó en la comparecencia ante los medios de comunicación sobre la posibilidad de fichar en el mercado de enero y le preguntaron directamente si preferiría mantener a los puntales que tiene o realizar una venta para poder reforzar la plantilla con nuevos efectivos.

"Yo digo que corra el tiempo y ve lo que es mejor para el club. Evidentemente depende de quién sea, pero son situaciones que están manejando tanto el presidente como el director deportivo", apuntó el técnico sevillista, que está convencido de que se hallarán soluciones para las necesidades del plantel, que no son pocas.

"Ellos buscarán la mejor solución para el club viendo este mercado, y el mercado de verano también, en el que se va trabajando en función de lo que viene", añadió el entrenador nervionense, que espera que haya movimientos en esta ventana, sobre todo de cara a brindarle más pólvora para la vanguardia, la principal prioridad más allá de que también necesitaría un centrocampista con vocación creativa y otro central.

Almeyda, molesto con los horarios impuestos por LaLiga

Además, Almeyda también se expresó con claridad sobre los horarios designados por LaLiga y los numerosos partidos que el Sevilla está disputando los lunes por decisión de la patronal, pues los dos próximos partidos se jugarán este día y también la visita al Mallorca en la jornada 22.

"En el tema de los lunes, sobre todo cuando es invierno, yo pienso en la familia. Lo bonito en los estadios es que haya familia, que el padre vaya con el hijo. Un lunes, a las nueve de la noche, con frío, seguramente la gente va menos. Es la verdad, pero bueno, nos toca a nosotros. No hay excusas", protestó sin tapujos el preparador sevillista.

Balance sincero de Almeyda de la primera mitad liguera

Por otro lado, Almeyda realizó un balance muy honesto de la primera mitad de campeonato firmada por el Sevilla. "Creo que siempre uno quiere estar más arriba, más tranquilo. ¿Se podría haber tenido más puntos? Sí, porque nosotros ganamos seis, perdimos 10 y solo empatamos dos, y por ahí faltó un poco rescatar puntos. En esta instancia, con dos o tres empates tendríamos tres o cuatro más", señalo el 'Pelado', que nunca abandonó la franqueza.

"Hubo partidos que lo hicimos bien y no pudimos obtener los puntos. Y hubo partidos que lo hicimos no tan bien y obtuvimos. Digo que estamos en esa... Por momentos bien y por momentos como bajando. Muchos equipos estamos en ese proceso de ir para arriba y bajar, ir para arriba y bajar. De hecho, estamos en pocos puntos con muchísimos equipos. Solo marcan la diferencia los de arriba", explicó.