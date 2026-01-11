Almeyda, sobre las molestias de Alexis, el regreso de Vargas, la salida de Nyland y el cambio de sistema cuando vuelva Akor Adams: "Jugarán juntos"

El técnico sevillista aplaza a mañana la decisión con el chileno y confirma que el suizo está listo para volver, a la par que abre la puerta a jugar con dos delanteros cuando regreso el punta nigeriano

Matías Almeyda trató numerosos temas en la rueda de prensa de hoy previa al choque de mañana contra el Celta en el Ramón Sánchez-Pizjuán, entre ellos el estado físico de varios futbolistas del plantel, el contratiempo físico de Álexis Sánchez y la situación de futbolistas como Nyland de cara al mercado de enero después del aviso enviado por la selección de Noruega.

"Alexis ayer, mientras estábamos entrenando, recibió en un contacto con un compañero, recibió un golpe en su cadera. Y son esos golpes contra el hueso que te duermen un poco el músculo. Veremos cómo se encuentra mañana. Hoy estaba dolorido, no es nada grave, pero son esos golpes que a veces te impiden un par de días, digamos, moverte con normalidad", señaló el entrenador sevillista, que no lo descartó en absoluto para el choque contra el Celta, afirmando que, a priori, estará en la lista y se probará a última hora.

"Alexis está dentro de la convocatoria, a ver cómo evoluciona. Estamos con ganas con muchas ganas", indicó el preparador argentino, que confirmó que, tras una larga ausencia ya dispone de Rubén Vargas de cara a la cita de la noche del lunes contra los vigueses.

Luz verde a Rubñen Vargas y petición a Akor Adams: "Que rinda igual"

"Rubén por suerte ya está, está convocado. Viene de un tiempo de estar parado, por lo que entonces trataremos también de manejarle los tiempos para evitar riesgos. El que no está en la parte ofensiva es Alfon, que está fuera", apuntó el míster, que se refirió al nivel de Akor Adams en Nigeria y cuál es uno de los principales motivos de ese rendimiento.

"Está teniendo un buen rendimiento en una Copa dura, difícil. Akor está jugando en otro sistema que puede ser que le encaje mejor. Juega al lado de un gran delantero, uno de los mejores delanteros que hay. Y lo habilita muchísimo. Me pone contento que Akor esté bien, primero porque una gran persona y un gran profesional. De estos profesionales que escucha, que quiere aprender", apuntó Almeyda, que añadió: "Esperemos tenerlo en esa forma cuando regrese y que nos rinda como está rindiendo en este caso para su país. Nos hace falta".

A raíz de este asunto, dejó entrever que tarde o temprano, una vez que regrese de la Copa de África, Akor Adams e Isaac Romero podrían jugar juntos con un cambio de sistema, a tenor de lo que está sucediendo en el torneo que se celebra en Marruecos: "Todavía no han jugado juntos, pero en un futuro seguramente sí pasará".

Almeyda se pronuncia sobre el futuro inmediato de Nyland: "Hablé con él"

En otro orden de cosas, también se pronunció sobre lo que ocurrirá en enero con Nyland después de que desde el combinado de su país le hayan avisado en pleno mercado de que podría perder su puesto de cara al Mundial si no tiene minutos. "Hablé con Nyland. Yo trato de hablar con los futbolistas y me gusta cuando ellos también vienen a hablarme. Le dije lo que pensaba, él sabe lo que pienso y yo sé lo que piensa él", reveló.