Ausencia preocupante en el Sevilla a un día de recibir al Celta

A las bajas de los tres lesionados y los dos internacionales, esta mañana se ha sumado la de Alexis Sánchez, con problemas físicos tal y como ha confirmado el propio club

La plantilla del Sevilla completó en la mañana de hoy el último entrenamiento antes del partido de mañana lunes contra el Celta en el Ramón Sánchez-Pizjuán, una cita muy importante después del varapalo sufrido contra el Levante.

Una sesión que no ha deparado precisamente buenas noticias para Matías Almeyda, pues a un día de la cita contra los vigueses el técnico no ha podido contar con uno de sus pilares.

Alexis Sánchez, con una contusión en la pelvis

De este modo, Alexis Sánchez no se ha entrenado con el resto del grupo y el club ha comunicado a través de sus medios oficiales que se debe a problemas físicos. "Alexis Sánchez realizó trabajo específico tras sufrir una contusión en la pelvis en el entrenamiento del sábado", explica la entidad de Eduardo Dato con un parte médico que podría poner en riesgo su participación en el choque que cierra la jornada 19 del campeonato liguero.

Tampoco se empleó con los compañeros Marcao, aunque en su caso no supone un imprevisto que preocupe debido a la sanción que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante seis partidos.

"Marcao realiza desde este sábado un plan de entrenamiento individual, habida cuenta de que, por su sanción, no podrá ser de la partida en los próximos encuentros. Está prevista su reincorporación a la dinámica de grupo para finales de la próxima semana", informa el club en el comunicado publicado en su web oficial.

Seis bajas para el Celta que podrían ser siete

Además de estas dos ausencias, Matías Almeyda sigue sin disponer de Akor Adams ni de Ejuke tras el pase a semifinales de Nigeria en la Copa de África con actuación estelar del ariete, por lo que su ausencia se prolongará hasta que termine el torneo.

Igualmente, siguen en el dique seco César Azpilicueta, Alfon y Gabriel Suazo, que se recuperan de sus respectivas lesiones y que integrarán la lista de seis bajas para el Celta, que serían siete en el caso de que Alexis no llegara a tiempo.