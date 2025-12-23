Agravio al Sevilla y sábado noche para el Betis en los horarios de la jornada 20

Los nervionenses, que visitan al Elche, repetirán por segunda jornada consecutiva en un horario que le desagrada, mientras que los verdiblancos recibirán al Villarreal en una franja propicia para una cita trascendental

Después del parón navideño, con numerosos días de vacaciones para los futbolistas, el campeonato liguero se reanudará el viernes 2 de enero con la disputa de la jornada 18 y LaLiga ha anunciado hoy a través de sus perfiles oficiales de redes sociales los horarios para la jornada 20, fechada para el fin de semana del 17 y 18 de enero.

En dicha jornada, la primera de la segunda vuelta, el Betis afronta un partido crucial en La Cartuja contra el Villarreal mientras que el Sevilla rinde visita al Elche en el Martínez Valero y lo cierto es que los nervionenses han salido perdiendo en el reparto de franjas horarias.

El horario del Elche-Sevilla

De esa forma, por segunda semana consecutiva a los de Almeyda les tocará disputar su encuentro el lunes por la noche, a partir de las 21:00 horas, siete días después de haber cerrado también la jornada 19 con el duelo ante el Celta en el Ramón Sánchez-Pizjuán el día 12 de enero.

Con esta decisión de la patronal, el Sevilla acumula cuatro partidos pasado el fin de semana, pues precisamente ya le tocó en la primera vuelta como local contra el Elche en la segunda jornada y contra el Espanyol en la decimotercera como visitante. El sevillismo ya se ha quejado en varias ocasiones por jugar en las noches de viernes y, principalmente, del lunes, sobre todo cuando ejerce de anfitrión por el perjuicio que supone para los aficionados.

El horario del Betis-Villarreal

Mejor suerte ha corrido el Betis, que después de jugar su último partido del año como visitante en Lunes, en Vallecas, recibirá al Villarreal en un horario favorable para arropar al equipo en un choque muy importante en la lucha por la Champions. Así, se medirá con los castellonenses el sábado 17 de enero a las 21:00 horas, después de haber visitado al Oviedo en la jornada 17 también en sábado, aunque a las 14 horas.

Cabe apuntar que, entre medias de ambas jornadas, los verdibancos afrontarán los octavos de final de la Copa del Rey, todavía sin rival ni fecha definidos, a la par que cinco días después del Villarreal viaja a Grecia para medirse al Paok de Salónica en el penúltimo compromiso de la fase liga de la Europa League, fundamental para obtener el pase directo a lo octavos de final de la competición. El último será contra el Feyenoord en casa el 29 de enero.