La IA adelanta el puesto final del Betis en LaLiga con una predicción esperanzadora

Tras el triunfo rotundo con el Getafe, la Inteligencia Artificial predice como terminará el campeonato liguero el conjunto de Pellegrini, sin descartar, ni mucho menos, el gran objetivo heliopolitano

El Betis despidió el año 2025 con un festival contra el Getafe que dibujó una amplia sonrisa en el beticismo y puso fin a una racha de dos jornadas ligueras sin conocer el triunfo por la derrota contra el Barça y el empate con el Rayo.

Este triunfo le permite afianzarse en el sexto puesto de la clasificación al ampliar a cinco puntos su renta sobre Celta y Athletic y no perder de vista a un Espanyol lanzado que ayer se impuso precisamente a los Leones y ocupa la quinta plaza, con cinco unidades por encima de los heliopolitanos.

Además, merced a la derrota del Villarreal contra el Barça, la distancia con la Champions ha quedado reducida a siete puntos, por lo que, con un mundo todavía por delante en el campeonato ligueros, todas las puertas europeas continúan abiertas para los heliopolitanos, con la Europa League como objetivo real y la máxima competición como meta ajustada a la ambición hispalense.

La IA apunta al Betis en Europa y no descarta Champions

Una realidad que respalda la Inteligencia Artificial, que no descarta ningún escenario para el Betis en relación a su puesto final en LaLiga 2025/2026, con un vaticinio, basado en modelos predictivos en función de diversos parámetros, que invita a la esperanza y a ser positivos.

En este sentido, consultada por ESTADIO, la IA da prácticamente por asegurado que el Betis se clasificara nuevamente para competición europea y ni mucho menos elimina de la ecuación la vía de codearse con los grandes del Viejo Continente en la Champions League.

Un 70% de posibilidades de que el Betis termine quinto o sexto

De este modo, la computadora eleva al 30% las opciones verdiblancas de terminar entre los cuatro primeros y dispara las posibilidades de terminar en el quinto o sexto puesto, con un porcentaje del 70%. Así, considera que existe una "alta probabilidad" de quedarse al borde de la Champions sin desechar, con base empírica, un esprint final que le permita colarse en el 'top 4' con el crecimiento que supondría para la entidad de La Palmera.

En noviembre, el Superordenador de Opta ya adelantó que el Betis terminaría en quinta posición, la que ocupaba en ese momento, y aunque marcha sexto a cinco del Espanyol, la IA sostiene que el puesto de Europa League es muy factible en función del rendimiento de los de Pellegrini, de la plantilla y de su historial de remontadas clasificatorias en los últimos años. Por ello, apunta a un Betis europeo con tiempo y recursos para aspirar a lo máximo.

por den.