Despedida agridulce: firme en su peldaño, pero lejos del anterior

La goleada al Getafe sirve a los de Pellegrini, clasificados en Europa League y Copa del Rey para la siguiente ronda, para afianzarse en la sexta plaza, aunque el Espanyol va en serio y la Champions parece una quimera

El 4-0 al Getafe CF supuso un broche dorado a 2025 para el Real Betis, que estaba inmerso en una racha muy favorable (una sola derrota en once partidos oficiales) pero que necesitaba mejorar sus guarismos en LaLiga (un triunfo en seis jornadas) para asentarse en la pelea por Europa. Así fue, aunque la jornada 17ª ha terminado con sensaciones agridulces. Se confirman los augurios de Manuel Pellegrini, que avisaba de que el RCD Espanyol iba a ser un serio candidato a lo mismo, pues quedó eliminado en la segunda ronda de la Copa del Rey por el Atlético Baleares y ya va a echar el resto en el torneo doméstico de la regularidad. Este lunes, los de Manolo González han vencido en San Mamés al Athletic Club para enlazar ya cinco triunfos consecutivos, tres de ellos dejando la portería a cero y dos encajando sólo un tanto, lo que los hace afianzarse en la quinta posición de la tabla clasificatoria, con 33 puntos.

Mulle el cuadro 'perico' el colchón de cinco puntos sobre los heliopolitanos, que no pueden recortar con un peldaño que, viendo cómo está la lucha por esa plaza extra de Champions League, seguramente dé el mismo premio que su sexta: el billete para la UEL (puesto que el ganador de la Copa suele estar entre los primeros). Ahora mismo, eso sí, el Betis estaría en puesto de Conference League, bastante distanciado de los tres transatlánticos (nueve unidades, aunque el Atlético de Madrid, como FC Barcelona y Real Madrid, con un partido más para cubrirse las espaldas en la jornada 19ª con la Supercopa de España) y del propio Villarreal CF, que, pese a caer, se mantiene a siete, con un duelo pendiente ante el Levante UD que se aplazó por una DANA. Por detrás, eso sí, los del 'Ingeniero' abren brecha con sus perseguidores y ya aventajan en cinco puntos al RC Celta y el cuadro vizcaíno (éste, con un partido más), cayendo a ocho Getafe CF y Sevilla FC, aunque la goleada del Elche CF lo pone a seis.

Tras las vacaciones, un maratón de ocho partidos, la mayoría fuera, en 29 días

Volverán los jugadores verdiblancos, que este domingo por la noche se marcharon de vacaciones navideñas tras el triunfo ante el Getafe CF, el próximo martes 30 de diciembre a los entrenamientos para preparar el regreso de la competición, que para los de Manuel Pellegrini será el domingo 4 de enero a las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Una dura piedra de toque para las aspiraciones verdiblancas, que, por aquella de seguir vivos y coleando en las tres competiciones, tendrán un maratón de partidos para arrancar 2026. Así, visitarán al Real Oviedo el sábado 10-E (a las dos de la tarde), se medirán en octavos de la Copa del Rey con un equipo por determinar el 14 o 15 de enero, pues el estreno de La Cartuja en el nuevo año será el sábado 17 contra el Villarreal CF, jugando la UEL el jueves siguiente (22-E) contra el PAOK en Salónica (18:45 h) y visitando el domingo 25 del mes venidero al Deportivo Alavés para cerrar enero el jueves 29 ante el Feyenoord en casa. Contando con el Real Betis-Valencia CF seguro el 1 de febrero, serán ocho partidos en 29 días.