La cruda realidad de Nervión: el Sevilla de Almeyda hace bueno al de Pimienta

El Sevilla FC ha acabado la primera vuelta de esta temporada con 20 puntos, tres menos que el curso pasado, con García Pimienta en el banquillo. El catalán, que fue renovado en septiembre y destituido tras 31 jornadas, acabó la primera mitad del curso a cinco puntos de Europa y 7 del descenso; es decir, mayor distancia con respecto a la zona baja que el argentino, que tan sólo la tiene a tres

El Sevilla FC de Matías Almeyda cerró la primera vuelta de la temporada en LaLiga sumando en casa ante el Celta de Vigo una nueva derrota que, por esperada para muchos, no deja de crispar a la afición. El sevillismo ve que un año más cómo su equipo va a la deriva conforme pasan las jornadas y la sombra del descenso vuelve a pulular en torno a la entidad.

Los de Nervión no conocen la victoria en este 2026, sumando tres derrotas consecutivas en este tramo final de la primera vuelta. Si se amplía el horizonte, el bagaje blanquirrojo no es mucho más optimista, siendo tan sólo siete los puntos cosechados de los últimos 33 en juego.

19 jornadas en las que el Sevilla FC de Matías Almeyda ha sumado once derrotas, dos empates y seis victorias. El ‘Pelado’ lo tiene claro, y es que la realidad es la que es: “Los números no son buenos, once partidos perdidos, muchísimo para mí, pero esto es insistir”.

Nadie centra el tiro en el técnico argentino aún, pues en Nervión todos saben que el plantel no da para más. Que posiblemente sea el peor Sevilla FC de los últimos 25 años, pero las fechas pasan y nada es eterno en el mundo del fútbol. La cruda realidad de Nervión es la que es: el Sevilla FC de Matías Almeyda hace bueno al de García Pimienta.

El Sevilla FC de Almeyda, con tres puntos menos que el de García Pimienta

El técnico catalán, que fue renovado en septiembre en un estrambótico movimiento del presidente Del Nido Carrasco, acabó siendo destituido tras 31 jornadas, supliéndolo un Joaquín Caparrós que evidenció que tampoco estaba para hacer milagros.

Los datos son demoledores. El Sevilla FC de Matías Almeyda acaba la primera mitad de la temporada con 20 puntos, tres menos que el de García Pimienta el curso pasado. Este curso, los de Nervión son 14º, a nueve puntos de Europa y tan sólo tres por encima de los puestos de descenso con los que tanto teme el sevillismo. El curso pasado, con Pimienta en el banquillo, los de Nervión acabaron la primera vuelta a cinco puntos de Europa y siete por encima del descenso.

Con García Pimienta en el banquillo, el Sevilla FC no sólo cerró la primera vuelta con mayor distancia respecto a la zona baja de la tabla, sino que también evidenció una mayor solidez defensiva que este curso, dejando la portería a cero en seis ocasiones, frente a las cuatro de este año, con Almeyda.

El Sevilla FC, en caída libre como entidad…. y como equipo

Si la realidad del Sevilla FC es cruda en lo económico, con serias dificultades para reforzarse en enero, como el propio Matías Almeyda reconoció este lunes en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Celta, no menos lo es en lo deportivo, con un plantel que pierde cada vez más nivel con cada mercado que pasa.

Los datos hablan por sí solos, como demuestra Fran Martínez en su perfil de Twitter @LaLigaenDirecto. En las últimas cuatro temporadas, los de Nervión han acabado la primera vuelta de la temporada entre las posiciones 13ª y 16ª, frente a los cuatro anteriores, en los que el Sevilla FC estaba asentado en los puestos con derecho a Champions, siendo tercero en la 18/19, cuarto en la dos siguientes y segundo en la 21/21. Las comparaciones, como suele decirse, son odiosas también en este caso. Todo ello, sin entrar en la eliminación de Copa o el derbi perdido ante el eterno rival.