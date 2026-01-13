Peligra 'oficialmente' el fichaje urgente del Sevilla en el mercado de enero

Las secuelas de la derrota contra el Celta complica más si cabe reforzar la plantilla en enero y Almeyda ya asume un posible escenario con lo que tiene a tenor de lo que le transmite el propio club y la dificultad para cumplir el primer requisito para poder fichar

La derrota de ayer contra el Celta, la segunda consecutiva en casa en 2026, dejó más de manifiesto si cabe las carencias de una plantilla del Sevilla muy limitada en recursos y con un déficit alarmante en la punta de lanza después de que Antonio Cordón no apuntalara el ataque el verano pasado y se quedara solo con Akor Adams e Isaac Romero.

La ausencia temporal del nigeriano por su prolongada participación en la Copa de África ha agravado el problema y fichar en el mercado de enero un ariete se erige en una necesidad perentoria que a día de hoy peligra seriamente por el problema de sobra conocido y por un nuevo percance que complica más aún cabe la tarea imperativa del director de fútbol de fichar gol en el presente mercado, lo que se antoja vital ante la cada vez más preocupante situación del equipo.

Sin ofertas sugerentes al Sevilla por ningún puntal

El primer obstáculo es la consabida extrema tesitura financiera del Sevilla, tanto por el límite salarial, con apenas margen de actuación pese a que ya quedan fichas libres por las salidas de Álvaro Fernández y Ramón Martínez, como por la ausencia de cash para invertir en garantías arriba. En este sentido, como confirmó Almeyda en la previa del encuentro, por si quedaba alguna duda, es obligatorio que se produzca, como mínimo, una venta millonaria que aumente el espacio para sueldos y permita cuadra el presupuesto del ejercicio 25/26 para poder acudir al mercado.

Una misión nada sencilla, porque, como ya informóESTADIO Deportivo días atrás, no han llegado todavía ofertas importantes por ninguno de sus futbolistas más vendibles, por su rendimiento este curso y por el hecho de que los posibles pretendientes conocen de sobra la obligación nervionense de hacer caja y, por ende, pujarán, en la mayoría de los casos, a la baja.

La lesión de Vargas agudiza el problema para hacer caja y Almeyda se resigna

Y es que, además, el Sevilla ha perdido la posibilidad de traspasar a su efectivo más cotizado después de que Rubén Vargas, pocos minutos después de reaparecer tras más de un mes de baja, haya vuelto a caer lesionado por un problema muscular del que hoy se sabrá probablemente su alcance. Este duro varapalo limita más si cabe las opciones sevillistas de cumplir en el apartado de salidas, indispensable para fichar, y empieza a cundir el desánimo y a ganar enteros la posibilidad de que no haya refuerzos en enero.

El propio Almeyda se resigna y asume un escenario hasta final de curso con lo que tiene, confirmando que resultará complicado potenciar el plantel a tenor de lo que le transmite desde la planta noble.

"Saben la parte económica. Es difícil que se pueda reforzar el equipo. Por eso hablo de tranquilidad y ser conscientes. Que ese dolor no nos hunda, que sirva como la reacción del equipo hoy", sentenció Matías Almeyda.