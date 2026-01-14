El Sevilla buscará romper su crisis en Elche: se libra del fuego amigo pero carga con precedentes poco alentadores

El Estadio Martínez Valero es un feudo que generalmente se le resiste al Sevilla, pues sólo ha ganado en una de sus cinco últimas visitas. Franjiverdes y blanquirrojos arrancarán el lunes la segunda vuelta de LaLiga EA Sports con el choque que cierra la jornada 20, en el que no podrá estar Rafa Mir y André Silva tiene bastante difícil llegar a tiempo

El Sevilla FC ha descansado este miércoles y volverá en la mañana del jueves a los entrenamientos para afinar la puesta a punto de cara al choque ante el Elche CF con el que comenzará la segunda vuelta de LaLiga EA Sports. Con sólo 20 puntos, tres menos de los firmados por García Pimienta en la 24/25; con tres puntos de exiguo colchón sobre los puestos de descenso; con bajas importantes en una plantilla muy corta (en todos los sentidos) y con 361 minutos seguidos sin marcar, la peor racha ofensiva en los últimos 24 años.

Así acudirán los blanquirrojos al estadio Martínez Valero de la capital ilicitana, donde la estadística tampoco le da buenas vibraciones: sólo ha ganado en una de sus cinco últimas visitas y en la primera vuelta ya se fueron dos puntos del Ramón Sánchez-Pizjuán en un duelo que acabó 2-2 y en el que Rafa Mir marcó un gol que no dudó en festejar por todo lo alto para indignación de la grada.

Las estadísticas de los encuentros entre Elche CF y Sevilla FC

El Elche y el Sevilla firmaron un 1-1 en los dos últimos precedentes entre ambos equipos en el feudo franjiverde. En la jornada 36 de la 22/23, con los locales ya matemáticamente descendidos, los visitantes se adelantaron por medio de Erik Lamela en el 10', pero la autoexpulsión del entonces sevillista Pape Gueye (18') y el tanto de Tete Morente (25') cambiaron el escenario.

Un curso antes, en la tempranera jornada 3 de la 2021/2022, ambos conjuntos firmaron idéntico resultado con dianas establecidas por Enzo Roco (11') y por Youssef En-Nesyri (40'). Además, en la 2013/2014 también acabaron firmando el mismo marcador de la igualada a uno, con tantos postreros de Cristian Herrera (82') y de Daniel Carriço (88').

La última victoria del Elche CF ante el Sevilla FC se remonta a la temporada 2020/2021, cuando los goles de Raúl Guti y Guido Carrillo dejaron sin efecto alguno el tanto del honor marcado por Luuk de Jong en el último minuto de un encuentro que acabó con 2-1. Para encontrar un triunfo visitante en tierras alicantinas hay que retroceder hasta el curso 2014/2015, en un 0-2 firmado gracias a la puntería de Carlos Bacca y Kevin Gameiro.

Esa victoria del Elche por 2-1 en marzo de 2021 rompió una racha del Sevilla FC que encadenaba los ocho partidos invicto en Elche (seis victorias y dos empates) entre todas las competiciones; pero con anterioridad había encadenado una dinámica de nueve visitas sin vencer, con ocho derrotas consecutivas. En el cómputo global con los 26 enfrentamientos entre ambos conjuntos destacan 13 victorias locales, siete visitantes y seis empates. Los nervionenses, además, son el rival al que los franjiverdes le endosaron su marcador más abultado en toda su historia en Primera división: un 8-1 en la temporada 1960/1961.

El Sevilla FC, sin 'fuego amigo' en Elche: Rafa Mir se lo pierde seguro y André Silva tiene muy difícil llegar

Curiosamente, el Sevilla FC tendrá que viajar a Elche el próximo lunes, mientras que los pupilos de Eder Sarabia se encuentran desde este martes en la capital andaluza para enfrentarse en La Cartuja al Real Betis, en los octavos de final de la Copa del Rey. La intensa niebla registrada en parte de la provincia de Alicante provocó que la expedición llegase con un retraso cercano a las tres horas. Tenía previsto partir a primera hora de la mañana desde el aeropuerto Miguel Hernández y cuando despegó eran más de las 13:30 horas.

Rafa Mir no estará ante el club al que aún pertenece al estar lesionado, al igual que el también exsevillista André Silva, Pedro Bigas, Héctor Fort y John Chetauya. Por su parte, Matías Almeyda cuenta con las ausencias seguras de los convalecientes Rubén Vargas, Alfon González, César Azpilicueta más la del sancionado Marcao Teixeira. Además, los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke tienen difícil llegar a tiempo -sobre todo, si se clasifican este miércoles para la final de la Copa de África que se juega el domingo por la noche- y Gabriel Suazo es duda, pese a ejercitarse este pasado martes con el grupo.