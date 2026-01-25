El Nápoles confirma su postura con Juanlu por las pretensiones del Sevilla: "Tenemos que trabajar en otras condiciones"

El director deportivo partenopeo, Giovanni Manna, explica la posición del club, principal pretendiente del quinteño en verano: "En este momento tenemos que trabajar en otras condiciones"

Juanlu Sánchez se erige en uno de los futbolistas vendibles en este mercado para cuadrar cuentas y poder reforzar la plantilla por el interés que suscita, sobre todo, en el fútbol italiano. Sin embargo, cada día que pasa el quinteño pierde posiciones en la rampa de salida por las elevadas pretensiones del Sevilla y la posición conservadora de sus principales pretendientes

En este sentido, el interés revelado por ESTADIO de Bayer Leverkusen y Everton no se han traducido hasta el momento en ningún acercamiento, mientras que las propuestas potenciales desde Italia no cuadran en absoluto en los planes sevillistas.

Y es que la Juventus ha pensado en él como sustituto de Kululu, pero su apuesta se limita a una cesión con opción a compra, vía que no se plantea el Sevilla a día de hoy, que necesita cash inmediato.

Esa misma fórmula maneja el que fuera el principal candidato el verano pasado para hacerse con sus servicios, un Nápoles que llegó a tener el sí del futbolista, pero que en ningún momento llegó a los 20 millones en lo que tasan al quinteño en el Sánchez-Pizjuán.

El Nápoles reconoce que ahora no puede invertir en Juanlu

Ahora su economía no está para grandes dispendios después de haber desembolsado 20 millones por el punta Giovane, procedente del Hellas Verona, y no se encuentra en condiciones de entrar en una puja millonaria, por lo que, a tenor de las palabras de su director deportivo, Giovanni Manna, renuncia por el momento al canterano.

Así, el alto ejecutivo partenopeo reconoce que efectivamente negociaron con el Sevilla por el de Montequinto, pero que ahora no pueden asumir esa inversi��n por su traspaso.

"Es un buen jugador con el que hemos tratado y que nos gusta. Trabajamos en condiciones que no son óptimas y antes de tomar decisiones debemos pensarlas detenidamente", señaló Manna, que fue más explícito si cabe. "Nos gusta, nos gustó, no nos avergüenza reconocerlo, pero en estos momentos tenemos que trabajar en otras condiciones".

Días atrás, el periodista Gianluca Di Marzio apuntó que hubo la intención de proponer un intercambio entre Juanlu y el delantero Lorenzo Lucca, que gusta en Nervión, pero no llegó a producirse y el punta se marchó cedido al Nottingham Forest.

Juanlu es protagonista ahora con Almeyda pero no cierra la puerta

Además, la situación de Juanlu ha mejorado notablemente en el Sevilla en las últimas semanas, pues encadena varias titularidades como carrilero diestro y ayer incluso llegó a lucir el brazalete de capitán. No obstante, aunque está satisfecho en Nervión, tampoco cierra la puerta: "Sabemos las necesidades del club".