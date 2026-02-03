Un punto de inflexión para Guedes: el portugués explota con Matarazzo en el banquillo

El atacante portugués ha experimentado con el nuevo entrenador un crecimiento tanto goleador como en rendimiento: con el estadounidense ha logrado los mismos goles y asistencias que con Sergio Francisco y Ansotegi

No hay ninguna duda a estas alturas ya de que Pellegrino Matarazzo ha cambiado a la Real Sociedad. Con Sergio Francisco era un equipo irregular, que cuando parecía que iba a estabilizarse volvía a las andadas, influyendo eso lógicamente en el rendimiento de sus jugadores. Sin embargo, el estadounidense ha logrado la estabilidad de un equipo al que le faltaba confianza y algún que otro golpe de suerte durante la temporada.

Con Matarazzo la Real Sociedad todavía no conoce la derrota, y ya van siete partidos (seis en LaLiga y uno en la Copa del Rey) y en el torneo doméstico ha conseguido once puntos de 15 posibles que lo han aupado hasta una cómoda octava posición, con seis puntos de distancia sobre los puestos de descenso y uno de los grandes artífices de ello dentro del campo es Gonçalo Guedes.

Desde el primero momento Matarazzo ha confiado en el portugués como uno de sus puntales en ataque habiendo sido titular en los seis partidos de Liga, en los que ha respondido con creces y ha asumido el rol de líder junto al capitán Mikel Oyarzabal. Y los números lo corroboran, Guedes ha conseguido en los seis últimos partidos de Liga, es decir, desde que Matarazzo se sienta en el banquillo, tres goles y una asitencia, exactamente los mismos registros que en los 17 partidos anteriores con Sergio Francisco y el interino Jon Ansotegi, el último de ellos en el derbi frente al Athletic.

Esto demuestra que 'Rino' está logrando sacar lo mejor de Guedes, que tuvo ante el Barcelona su actuación más estelar, jugando los 90 minutos y siendo trascendental para el triunfo ante los azulgrana, dando una asistencia a Mikel Oyarzabal en la primera parte y siendo el autor del definitivo 2-1 en la segunda mitad.

Un fichaje de cuatro millones que empieza a parecer barato

Este gran rendimiento en el último mes ha levantado las expectativa no solo entre la afición donostiarra sino también en la dirección deportiva, que han visto como su apuesta por el portugués el pasado verano empieza a dar sus frutos. La Real Sociedad pagó cuatro millones de euros al Wolverhampton por su fichaje, atándolo hasta el 30 de junio de 2028.

Con 29 años y tras pasar por PSG, Valencia, Benfica, Villarreal o Wolverhampton habiendo costado más de 100 millones de euros entre todos estos movimientos, Guedes está en su madurez futbolística y vuelve a llamar a las puertas de la selección de Portugal a pocos meses del Mundial, con la que no juega desde hace casi cuatro años. Todo ello para beneficio de una Real que ya ve como su inversión en el luso ha sido más que rentable.