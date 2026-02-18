El error con Karrikaburu

El delantero no entra en los planes del entrenador Pellegrino Matarazzo quien no le está dando ninguna bola desde que se hizo cargo del equipo. Una situación que no es beneficiosa ni para el canterano ni para la Real Sociedad

La Real Sociedad está atravesando el mejor momento de la temporada después de que la llegada de Pellegrino Matarazzo como nuevo entrenador le haya cambiado la cara al equipo que ha pasado de pelear por la permanencia en Primera división a luchar por clasificarse para jugar competiciones europeas. A pesar de ello, no todos los futbolistas pueden estar felices ya que hay algunos como es el caso de Jon Karrikaburu que no rascan nada de bola. Esta situación del canterano se pudo haber evitado ya que la Real Sociedad pudo haberle dado salida durante el pasado mercado de fichajes de invierno.

Jon Karrikaburu no juega un sólo minuto en la Real Sociedad desde el mes de diciembre

La situación de Jon Karrikaburu en la Real Sociedad no es la deseada por ninguna de las partes ya que el delantero se ha quedado en el equipo vasco para no jugar absolutamente. Karrikaburu no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, quien no le ha dado un sólo minuto desde que hizo cargo del equipo txuri-urdin.

Jon Karrikaburu no tiene sitio en la Real Sociedad y su situación para lo que resta de temporada no es nada halagüeña ya que tiene por delante a Mikel Oyarzabal y Orri Oskarsson en la rotación que tiene en mente Pellegrino Matarazzo. El delantero no juega nada desde el pasado 16 de diciembre de 2025, en el partido de Copa del Rey contra el CD Eldense, y acumula 11 encuentros sin disputar un sólo minuto.

Dicha situación se podría haber evitado perfectamente ya que Jon Karrikaburu tuvo ofertas para poder abandonar la Real Sociedad durante el pasado mercado de fichajes de invierno, pero finalmente las pretensiones del club vasco, el deseo del propio delantero, y la falta de acuerdo con otros clubes que lo pretendían bloquearon esta opción. El Racing de Santander, en donde estuvo cedido la temporada pasada, fue uno de los equipos que quiso a Jon Karrikaburu tal y como confirmó Chema Aragón, director deportivo del club cántabro.

Jon Karrikaburu, una situación que la Real Sociedad tiene que resolver

La Real Sociedad tiene que resolver la situación con Jon Karrikaburu al que tendrá que darle salida el próximo verano, cuando se abra el mercado de fichajes. A nadie le compensa este contexto, ya que Karrikaburu no juega nada y, por tanto, no está mejorando como jugador y la Real Sociedad tiene a un futbolista que se está estacando y al que no le está sacando rendimiento deportivo ni beneficio económico.

Jon Karrikaburu, de 23 años, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 con la Real Sociedad.