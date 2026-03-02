La Real Sociedad alienta un lleno absoluto en Anoeta para el decisivo derbi ante el Athletic en la Copa del Rey

Ya se han agotado las entradas de tribuna y solo quedan algunas en las zonas VIP, pero desde la entidad donostiarra han lanzado una campaña para que los socios que no puedan ir cedan sus carnets a otros aficionados y así registrar una afluencia histórica

Tras volver a la senda de la victoria en Mallorca, la Real Sociedad mantiene vivas sus esperanzas de lograr un billete para Europa a través de LaLiga. Pero el gran sueño donostiarra se centra en la Copa del Rey, donde también hay en juego un pasaporte continental. La exigua pero valiosa ventaja de la ida ante el Athletic ha disparado la ilusión entre la afición y, como era de prever, este próximo miércoles habrá un gran ambiente Anoeta.

Desde la entidad txuri urdin han confirmado que ya se han agotado las entradas para la cuarta entrega del derbi vasco en la presente temporada. En realidad, solo quedan algunas en la zona Hospitality VIP, con precios que oscilan entre 190 y 315 euros. Pero al mismo tiempo se ha activado una campaña para que todos los socios acudan o, en su defecto, cedan sus abonos al club, a un familiar o a un amigo, permaneciendo activo dicho servicio.

'Que no se quede ningún carnet en casa' es el lema utilizado para buscar el lleno absoluto en las gradas de cara al partido más importante de la campaña, siendo muchos los que esperan que gracias a esas posibles cesiones puedan salir todavía algunas localidades más a la venta. Algo a lo que también están atentos desde Bilbao, pues también son muchos los seguidores rojiblancos que pretendían animar a los suyos en el feudo rival y no han podido lograr una de las 640 entradas cedidas al Athletic.

Matarazzo, prudente con Óskarsson

En el plano deportivo, por su parte, con dos sesiones más por delante, Pellegrino Matarazzo mantiene la gran duda de Orri Óskarsson, que ya fue baja de última hora ante el Mallorca por unas molestias en el sóleo de la pierna derecha que se produjo en el entrenamiento del pasado viernes, sin que pudiera ejercitarse tampoco el domingo en la habitual jornada de recuperación para aquellos que fueron titulares en Son Moix.

El propio técnico estadounidense admitía tras el choque en tierras baleares que no será fácil que el delantero islandés pueda llegar a tiempo. "Veremos. Entrenó ayer, tuvo molestias después del entrenamiento y, a medida que avanzaba la noche, no mejoró, empeoró un poco, se puso un poco rígido, así que veremos. Por supuesto esperamos lo mejor, que esté disponible el miércoles, pero no es seguro", explicó.

No reviste gravedad, pero no habrá parte médico

Desde la Real Sociedad han optado por no dar a conocer el parte médico después de las pruebas realizadas el domingo, si buen Mundo Deportivo indica que se tiene la certeza de que no es nada grave. De momento, se le irá evaluando día a día y en caso de no poder estar en el decisivo derbi copero, se espera que pueda ser de la partida el próximo sábado ante el Atlético de Madrid en LaLiga.

Por lo demás, la enfermería realista sigue contando entre sus inquilinos con Take Kubo, al que aún le quedan algunas semanas para reaparecer; Odriozola, que ya no volverá a jugar en lo que resta de curso; y Rupérez, del que se espera que sí pueda ayudar en esta recta final. Además, Brais Méndez regresa tras su sanción