El Barcelona mueve ficha por Rashford y ya negocia su continuidad

Con el mercado invernal prácticamente cerrado tras la llegada de João Cancelo, el FC Barcelona centra ahora sus esfuerzos en planificar la próxima temporada. Uno de los nombres marcados en rojo es el de Marcus Rashford, por quien ya se han activado las conversaciones con el Manchester United

En el FC Barcelona no hay tregua en los despachos. Apenas anunciada la incorporación de João Cancelo, un fichaje que sirve para dar por cerrada la planificación del mercado invernal y cubrir la baja de Andreas Christensen, la dirección deportiva azulgrana ya trabaja con la mirada puesta en la temporada 2026-27, donde uno de los asuntos prioritarios es resolver el futuro de Marcus Rashford.

Tal como confirma TalkSPORT, el club catalán ha decidido dar pasos firmes para intentar retener al delantero inglés una vez finalice su cesión. La idea inicial pasaba por ejecutar la opción de compra fijada en 30 millones de euros, pero la delicada situación económica del Barça ha llevado a explorar alternativas para rebajar esa cifra o, incluso, prolongar su estancia mediante una nueva cesión.

Negociaciones abiertas con el United

Las conversaciones entre Barcelona y Manchester United ya están en marcha. Según fuentes británicas, a principios de este mes se produjo una reunión en la que se plantearon dos escenarios principales: negociar un traspaso definitivo por una cantidad inferior a la pactada inicialmente o ampliar la cesión hasta la temporada 2026-27, incluyendo una obligación de compra condicionada.

Desde Old Trafford, la postura es clara. El United prefiere cerrar una venta este mismo verano y considera razonable el precio fijado, más aún teniendo en cuenta que Rashford tiene contrato en vigor hasta 2028 y un valor de mercado superior a esos 30 millones. Sin embargo, el Barça juega con un factor clave a su favor.

El deseo del jugador, un argumento decisivo

Marcus Rashford está plenamente integrado en el proyecto de Hansi Flick y su rendimiento ha reforzado su peso dentro del equipo. El atacante suma ya 7 goles y 11 asistencias en 27 partidos, cifras que avalan su importancia en el esquema azulgrana. Además, el propio Joan Laporta ha trasladado al futbolista la voluntad del club de contar con él a largo plazo.

El inglés, por su parte, ha sido claro: no escucha otras ofertas y su prioridad es seguir en el Camp Nou. Un mensaje que refuerza la posición negociadora del Barcelona y mantiene viva la esperanza de alcanzar un acuerdo más favorable desde el punto de vista financiero.

Un escenario abierto para el verano

Aunque, sobre el papel, pagar los 30 millones acordados sería una operación lógica por edad, rendimiento y proyección del jugador, el Barça busca una fórmula que encaje mejor en su planificación económica. La posibilidad de una rebaja o de una cesión adicional sigue encima de la mesa.

El futuro de Marcus Rashford continúa abierto, pero en el FC Barcelona ya han dejado claras sus intenciones. Desde el proyecto de Hansi Flick quieren que el inglés siga siendo una pieza clave, por lo que trabajaran desde ahora para encontrar la fórmula que lo haga posible.