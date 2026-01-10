El Barcelona marca como prioridad a Rashford para activar su fichaje

El FC Barcelona planifica la próxima temporada con la intención de mantener en su plantilla a Marcus Rashford, convencido por su impacto deportivo, polivalencia y encaje en la idea de Hansi Flick, tras una primera media temporada de gran nivel por parte del inglés, que no cuenta para el Manchester United

El FC Barcelona no solo piensa en el mercado de invierno. Mientras acelera operaciones inmediatas como la llegada de João Cancelo y da forma a posibles salidas relevantes, en los despachos del club ya hay una decisión tomada con vistas al próximo verano. Marcus Rashford es el nombre propio señalado como la primera gran apuesta estival.

El delantero inglés, cedido por el Manchester United, ha convencido a la dirección deportiva en tan solo media temporada como azulgrana. Sus números respaldan la confianza: siete goles y once asistencias en 26 partidos oficiales, registros que le sitúan entre los futbolistas más productivos de la plantilla. En el Barça consideran que su aportación va más allá de las cifras y que su perfil es difícil de encontrar en el mercado actual.

Una operación ya prevista

El acuerdo de cesión con el United contemplaba desde el inicio una vía clara para su continuidad. El Barcelona puede hacerse con Rashford por una cantidad cercana a los 30 millones de euros, una cifra asumible para un futbolista contrastado y en plena madurez competitiva. En el club entienden que, a ese precio, el inglés ofrece un valor diferencial que sería imposible replicar con otras opciones del mercado.

La alternativa que también se maneja pasa por prolongar su préstamo un curso más, fórmula que permitiría ajustar el impacto económico sin renunciar al jugador. En cualquier caso, el mensaje interno es claro: Rashford entra en los planes de futuro del Barça.

Con la salida del técnico portugués de Manchester, Rúben Amorim, parecía que el inglés podría volver a casa, pero según recoge The Sun, el club de los ‘diablos rojos’ no tiene pensado romper ninguna cesión y Rashford seguiría en un segundo plano para su futuro proyecto.

Flick y la polivalencia como argumento

Hansi Flick ha sido una pieza clave en esta decisión. El técnico alemán valora especialmente la versatilidad del atacante, capaz de rendir como extremo izquierdo, a pierna cambiada, y también como delantero centro en determinados contextos. Esa capacidad para ocupar varias posiciones ofensivas le da un peso añadido en una plantilla que busca equilibrio entre talento y soluciones tácticas.

Además, su golpeo en acciones a balón parado y experiencia en escenarios de máxima exigencia son aspectos muy bien considerados por el cuerpo técnico. Flick entiende que Rashford ha mejorado en su compromiso defensivo y en su intensidad, dos requisitos innegociables en su modelo de juego.

Efecto dominó en la plantilla

La continuidad del inglés no es una decisión aislada. Su permanencia condiciona otros movimientos, especialmente en la zona ofensiva. Futbolistas como Ansu Fati ven reducidas sus opciones de regresar al primer plano, lo que obligará al club a replantear su futuro, ya sea mediante una nueva cesión o una salida definitiva.

De igual manera pasa con los jóvenes talentos, como Roony Bardghji o Toni Fernández que, aún teniendo más oportunidades dentro de la plantilla, especialmente el sueco, que acaba de recibir dorsal del primer equipo, la presencia de Rashford deja menos espacio para la rotación, donde las bandas tienen nombres propios: Lamine Yamal y Raphinha.

Rashford, alineado con el proyecto

El propio futbolista no es ajeno a la situación. Su adaptación a Barcelona ha sido rápida y positiva, tanto dentro como fuera del campo. Se siente cómodo en la ciudad, respaldado por el vestuario y motivado por la exigencia que supone vestir de azulgrana. Su discurso interno y público va en la misma línea: quiere ganar títulos y seguir creciendo en un entorno donde la presión es máxima.

Con el curso aún por decidir, el Barça ya ha trazado una hoja de ruta clara. Marcus Rashford es una pieza estratégica del proyecto que viene. Falta concretar la fórmula, pero la intención está definida: el futuro inmediato del club pasa, en buena medida, por mantener al inglés como uno de los referentes ofensivos del equipo.