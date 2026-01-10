La Supercopa de España, mucho más que un título para Barcelona y Real Madrid

FC Barcelona y Real Madrid se juegan en Yeda la Supercopa de España en un duelo que trasciende el trofeo y que, como ya ha ocurrido otras veces, amenaza con marcar el rumbo del curso. Con el recuerdo presente del último ‘Clásico’ en el Bernabéu, ambos equipos se miden en el primer título del año

La Supercopa de España volverá a resolverse lejos de casa y con los dos gigantes del fútbol español frente a frente. Este domingo, en Yeda, FC Barcelona y Real Madrid disputarán el primer título de 2026 en un ‘Clásico’ que llega cargado de contexto, antecedentes y lecturas que van mucho más allá de una copa que, sobre el papel, ocupa un escalón menor en la jerarquía de títulos.

El Barcelona aterriza en Arabia Saudí con la etiqueta de favorito. El equipo de Hansi Flick viene de arrasar al Athletic Club en semifinales por 5-0, exhibiendo una superioridad que refuerza su excelente dinámica de los últimos meses. El Real Madrid, por su parte, alcanzó la final tras imponerse al Atlético por 2-1, en un partido más áspero, resuelto por detalles y sostenido en la solidez defensiva y el talento individual. El contraste de sensaciones ha vuelto a colocar el foco sobre el banquillo blanco y sobre la figura de Xabi Alonso, cuestionado por un juego que no termina de convencer.

Un torneo que deja huella

Aunque la Supercopa suele presentarse como un título menor, la experiencia reciente invita a no restarle importancia. Desde que el torneo se disputa en Arabia Saudí, los ‘Clásicos’ que lo han decidido han funcionado como un termómetro fiable del resto de la temporada. En todos los precedentes, el equipo que levantó la Supercopa acabó proclamándose campeón de LaLiga.

Ocurrió en 2022 con el Real Madrid, en 2023 con el Barça de Xavi, volvió a repetirse en 2024 con el conjunto blanco y se confirmó en 2025 con el primer gran golpe del Barça de Flick, aquel recordado 2-5 que abrió la puerta a una temporada redonda para los azulgranas. El balance en suelo saudí es de empate técnico, dos victorias por entidad, pero con una constante: nadie ha salido indemne de perder aquí.

Lamine Yamal y el peso de las finales

El regreso de Lamine Yamal a la titularidad es una de las grandes noticias para el Barça. El joven talento apenas disputó minutos en semifinales por un proceso viral, pero llega a la final con el objetivo de volver a marcar diferencias. Arabia le trae buenos recuerdos: hace un año fue el detonante de la reacción azulgrana en una final que empezó cuesta arriba y terminó en goleada.

Su relación con el Real Madrid es tan equilibrada como intensa. En ocho Clásicos ha vivido victorias y derrotas a partes iguales, pero en finales su impacto ha sido decisivo. Dos títulos ganados ante el eterno rival y una influencia directa en momentos clave le convierten en uno de los nombres propios del partido, también por el simbolismo que representa a una nueva generación llamada a liderar al club.

El Real Madrid, entre dudas y talento

En el lado blanco, la final se presenta como una oportunidad para cambiar el relato. El equipo ha sobrevivido a base de individualidades y de la figura de Thibaut Courtois, pero sigue sin encontrar una identidad colectiva reconocible. Xabi Alonso lo sabe y afronta el duelo como un punto de inflexión.

La posible presencia de Kylian Mbappé añade un elemento extra de incertidumbre. El francés, ausente en semifinales por molestias, apunta a estar disponible para la final. Su capacidad para atacar espacios y castigar transiciones obliga al Barça a extremar la precisión defensiva, especialmente con una línea adelantada que ha sido una de las señas de identidad del equipo de Flick.

Mucho más que un título

‘El Clásico’ de Yeda no solo decidirá quién levanta la Supercopa. También servirá para medir estados de ánimo, confirmar jerarquías y, quizá, anticipar hacia dónde se inclinará la temporada. En un escenario que ya ha demostrado ser profético, Barcelona y Real Madrid vuelven a jugarse algo más que una copa.

Con los azulgranas como favoritos y líderes en LaLiga, veremos si Xabi Alonso es capaz de darle la vuelta a la situación, repitiendo el resultado cosechado en el Santiago Bernabéu, para cambiar el transcurso de la temporada.