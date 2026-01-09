Dani Olmo o Fermín, la incógnita en el once de Hansi Flick contra el Real Madrid

Ambos centrocampistas del Barcelona se disputan el puesto en la zona de tres cuartos para la final de la Supercopa de España contra el conjunto de Xabi Alonso, que ayer consiguió vencer al Atlético de Madrid

Barcelona y Real Madrid ya cuentan las horas para verse las caras en la gran final de la Supercopa de España, que tendrá lugar el próximo domingo a las 20:00 (hora española). Para ello, Hansi Flick y Xabi Alonso deberán perfilar su once inicial para este importante encuentro, con varias dudas por parte de ambos conjuntos. No obstante, el técnico alemán cuenta con la duda de Dani Olmo o Fermín para acompañar a Pedri y Frenkie de Jong en el centro del campo, aunque el onubense podría tener más opciones, que viene de ser clave en la victoria contra el Athletic Club.

Fermín y el paso adelante en el cierre de 2025 y comienzo de 2026

Fermín viene de ser titular en los últimos cuatro partidos del Barcelona, contra el Guadalajara, Villarreal, Espanyol y Athletic Club. Su gran capacidad para aparecer en los últimos metros le ha hecho al conjunto de Hansi Flick salir victorioso en los encuentros ante los de Manolo González y Ernesto Valverde, principalmente. De esta manera, el onubense firmó dos asistencias en el RCDE Stadium, claves para conseguir los tres puntos y mantenerse en lo más alto de la clasificación de LaLiga EA Sports y logró un gol y dos pases de gol también en la semifinal de la Supercopa de España. Esto le ha hecho que equipos de Europa se hayan interesado en su fichaje, como ha sido el caso del Chelsea, que prepara una ofensiva para firmar para al jugador de 22 años. Por ello, el andaluz se postula como firme candidato para volver a entrar en el once inicial para el duelo contra el Real Madrid, una nueva cita entre azulgranas y merengues con un título en juego, aunque en este caso se vaya a disputar en Arabia Saudí.

Sin embargo, Hansi Flick podría apostar en el centro del campo por Dani Olmo, junto con dos jugadores que se consideran indiscutibles: Frenkie de Jong y Pedri. Esa es la duda del técnico del Barcelona para enfrentarse al Real Madrid, tal y como ha informado el Diario AS. El alemán mantiene la incertidumbre con el ex del Leipzig, que viene de estar lesionado prácticamente en todo el mes de diciembre y de jugar parte del segundo tiempo contra el Espanyol, al que le hizo gol, y Athletic Club. Por ello, la poca continuidad del jugador de la selección española podría hacer pensar que el exentrenador del Bayern de Múnich, que ya tiene nuevo fichaje a falta de la oficialidad, se vaya decantar por Fermín.

Hansi Flick recupera a Lamine Yamal para la gran cita ante los de Xabi Alonso

Por ello, a falta de la decisión final por parte de Hansi Flick, el entrenador del Barcelona podría alinear un once muy parecido ante el Real Madrid, que ayer venció al Atlético de Madrid con goles de Fede Valverde y Rodrygo. No obstante, Lamine Yamal apunta a la titularidad tras recuperarse totalmente de sus molestias y de disputar casi 20 minutos frente al Athletic Club, que le permitieron volver a coger ritmo de cara al encuentro del domingo contra el conjunto de Xabi Alonso, que también cuenta con dudas, sobre todo en la parcela defensiva.