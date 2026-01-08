El Chelsea vuelve a escena y prepara una ofensiva por el fichaje de Fermín

El equipo londinense ha reactivado el interés por el jugador del Barcelona, al que ya pretendieron en el mercado de fichajes de verano, pero decidió seguir vistiendo de azulgrana en el conjunto de Hansi Flick, por lo que ahora la entidad pone 150 millones de euros encima de la mesa para lograr su llegada y la de Rafael Leao

Fermín está siendo uno de los jugadores más destacados del Barcelona de la última semana. El jugador fue decisivo en el encuentro contra el Espanyol con su salida desde el banquillo, ya que firmó dos asistencias en tan solo cuatro minutos que terminó decantando el derbi a favor de los de Hansi Flick. Además, en la victoria de ayer ante el Athletic Club, el onubense logró un gol y dos asistencia en la primera parte. Por ello, el Chelsea se ha vuelto a fijar en su figura y ya prepara una gran ofensiva para firmar su fichaje para la plantilla que dirige Liam Rosenior.

Fermín se gana la llamada de la Premier League

Fermín está siendo del interés de equipos de Europa como el Chelsea, que ya llamaron a la puerta del Barcelona en el mercado de fichajes de verano. El jugador de 22 años está viviendo su segunda temporada en el conjunto de Hansi Flick, aprovechando la oportunidad que le da el técnico alemán en cada partido, pese a no tener el cartel de titular indiscutible. La competencia en el centro del campo deja al futbolista con menos minutos de los que les gustaría tener, con Pedri y Frenkie de Jong como fijos en el once inicial. Sin embargo, los problemas musculares en la plantilla y las propias actuaciones del onubense han hecho que sea titular en los últimos cuatro encuentros, contra el Guadalajara, Villarreal, Espanyol y Athletic Club, de Copa del Rey, LaLiga EA Sports y Supercopa de España. El impacto que está teniendo esta campaña 2025/2026 le deja en la órbita de grandes clubes como el que dirige Liam Rosenior.

De esta manera, el periodista especializado en el mercado de fichajes, Ekrem Konur, ha informado que el Chelsea está preparado para apoyar a Liam Rosenior desde su llegada y están dispuestos a pagar un total de 150 millones por Fermín y Rafael Leao, futbolista del Milan. No obstante, el jugador del Barcelona se mostró muy firme hablando públicamente sobre la primera ofensiva del conjunto londinense: "Mi deseo y mi anhelo siempre fue quedarme en Barcelona. Siempre he pensado en estar aquí, nunca he dudado y han salido muchas cosas y eso no lo puedo controlar. Pero lo importante es que yo quería estar aquí y eso ha pasado". Sin embargo, si el futbolista de 22 años, que viene ser clave en la victoria contra el Espanyol, considera que quiere más protagonismo, podría aceptar la propuesta de la Premier League.

Hansi Flick, ante la atenta mirada de Fermín en el Barcelona

Mientras tanto, Hansi Flick le considera como una de las piezas claves pese a no partir desde el once en todos los partidos. Sin embargo, son 13 los encuentros en los que Fermín ha comenzado de inicio, entrando también en las rotaciones de un Barcelona muy perjudicado en la primera parte de la temporada en el apartado de lesiones. Además, el onubense recibió los halagos de su entrenador tras el hat-trick que firmó contra el Olympiacos el pasado 21 de octubre, siendo este su mejor choque de la 2025/2026 hasta el momento: "Ha jugado un partido sensacional: marca, corre, es muy completo. Tres goles, el primero muy importante. Pura confianza, lo tiene todo. Dinámico. Necesitamos también su velocidad".