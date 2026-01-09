El Barcelona tiene nuevo jugador en su primera plantilla y hereda el dorsal de Lamine Yamal y Messi en sus inicios

El delantero sueco Roony Bardghji, tras su exitosa participación en la semifinales de la Supercopa de España frente al Athletic, ha dado un salto en su carrera profesional

Objetivo cumplido en sólo cuatro meses. Roony Bardghji se sentará, a partir de ahora, en la mesa de los mayores del FC Barcelona. Porque con su participación en la semifinal contra el Athletic Club correspondiente a la Supercopa de España, el delantero sueco sumó su decimocuarta participación en el primer equipo azulgrana y se ha ganado a pulso que el club catalán se haya decantado por amarrarle dentro de su plantilla.

El atacante, que fue el elegido por Hansi Flick para sustituir a un Lamine Yamal que había llegado algo justo de fuerzas al choque contra los leones, fue protagonista en la goleada frente al conjunto vasco al notar un gol y dar una asistencia.

De esta manera, el futbolista nórdico ya es a todos los efectos en jugador del primer equipo azulgrana y lucirá el dorsal número '19', por lo que dejará de tener ficha con el equipo filial, el Barça Atlètic, y abandonará el número '28'.

¿Quién es Bardghji y cómo se gestó su fichaje?

Bardghji es un jugador de 20 años, nacido en Kuwait en el seno de una familia siria que llegó a Suecia con tan sólo siete años. El verano pasado aterrizó en el club catalán procedente del Copenhague en una operación cerrada en torno a los dos millones de euros.

Desde entonces, Flick le ha hecho participar hasta en 14 ocasiones fruto de los contratiempos que ha tenido en su línea de ataque. Y siempre ha respondido con creces. Por el momento, lleva ya dos goles con el primer equipo.

Cabe recordar que si los dirigentes y técnicos azulgranas no le hicieron ficha con el primer plantel su llegada fue por temas de 'fair play' financiero. Por aquel entonces, para registrar a Roony quedaba un pequeño montante de dinero que el club ha decidido utilizar ahora.

Jugadores que han usado el dorsal 19 en el Barça

Roony Bardghji ha decidido usar el número 19 que estaba libre en el vestuario culé. Ya lo había utilizado durante la pretemporada, por lo que parece que le gusta dicho número.

Y es que este dorsal tiene mucha historia en la entidad catalana, ya que lo portaron en su día desde Lamine Yamal y Leo Messi en sus respectivos inicios, hasta otras leyendas de la entidad barcelonista como Juan Antonio Pizzi o Patrick Kluivert.

Entre otros, también lo usaron: Dani García Lara, Fernando Navarro, Maxwell, Martín Montoya, Sandro Ramírez, Lucas Digne, Munir El Haddadi, Kevin-Prince Boateng, Carles Aleñá, Martin Braithwaite, Agüero, Ferran Torres, Franck Kessie o Vitor Roque.