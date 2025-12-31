Roony Bardghji recibe ofertas para salir en el mercado de fichajes de enero y Hansi Flick lo tiene claro

El delantero del Barcelona, con contrato hasta 2029, es uno de los atractivos por varios clubes que han realizado propuestas por su incorporación, dado el poco protagonismo que está teniendo en su primera temporada de azulgrana, pero el técnico alemán deja clara sus intenciones para que el sueco no salga ahora del club

Roony Bardghji apunta a ser uno de los nombres más destacados del Barcelona en el mercado de fichajes de enero. Su irrupción y proyección, a sus 20 años, ha despertado el interés de otros clubes interesados en firmar al internacional con Suecia. Por ello, clubes como Mallorca o el Oporto han llamado a la puerta de la dirección deportiva, además de equipos de la Premier League. No obstante, Hansi Flick tiene claro que nadie salga a mitad de la temporada y el propio jugador cerró la opción de una cesión o cualquier momento del conjunto culé.

Roony Bardghji no se mueve del Barcelona en enero

El Barcelona no prevé movimientos, en cuanto a salidas, en el inminente mercado de fichajes de enero que está a punto de comenzar. En este sentido, el Diario Sport, que ha informado que Roony Bardghji está recibiendo diferentes ofertas por su fichaje, ha dejado claro que Hansi Flick y el club tienen la decisión tomada de no dejar escapar a ningún futbolista de la plantilla a mitad de la temporada, pese a que Ter Stegen sigue siendo una opción real para el Girona de Míchel, que habló sobre su posible llegada a Montilivi. Por otro lado, el internacional con Suecia ha despertado el interés de equipos como el Mallorca, que se interesó intensamente por los servicios del futbolista o el Oporto, tal y como ha explicado el medio anteriormente citado. De esta manera, la dura competencia con Lamine Yamal por un puesto en el once inicial podría hacer que el fichaje del pasado verano se replantee su situación, ya que además ha tenido muy poco protagonismo en esta primera parte de la campaña 2025/2026.

En este sentido, Roony Bardghji empezó con malas noticias en el Barcelona, ya que no pudo ser inscrito oficialmente hasta la jornada cuatro de LaLiga EA Sports, por lo que debutó contra el Valencia en el Johan Cruyff, en los partidos previos a la apertura del Spotify Camp Nou. Por ello, Hansi Flick, que ya cuenta con el regreso de Pedri tras entrenar con el grupo, no pudo contar con la presencia del sueco para los duelos contra el Mallorca, Levante y Rayo Vallecano. Por otra parte, el futbolista de 20 años ha participado en 14 encuentros hasta la fecha, tanto del campeonato doméstico, además de la UEFA Champions League y Copa del Rey, además de entrar prácticamente en el descuento en cinco de ellos.

Hansi Flick, con confianza en un jugador que firmó por cuatro años

De esta manera, en enero no se prevén movimientos por Roony Bardghji, aunque su salida se podría reactivar en el mercado de fichajes de verano, dependiendo del rendimiento del futbolista y de sus sensaciones en su primera temporada en el Barcelona. En este caso, el extremo podría buscar un nuevo destino con el objetivo de seguir teniendo minutos, pero sin salir del conjunto de Hansi Flick definitivamente, por lo que podría firmar una cesión. Por el momento, el jugador se entrena y ya prepara con el resto del grupo el importante partido de este sábado que abrirá 2026 para los azulgrana y el Espanyol de Manolo González en el RCDE Stadium, que prepara un fuerte dispositivo de seguridad con motivo de la vuelta de Joan García a la que fue su casa.