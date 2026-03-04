El parte médico confirma malas noticias para el Barcelona con Balde y Koundé

El club catalán ya ha emitido un comunicado oficial anunciando el periodo de baja tanto del canterano azulgrana como del zaguero francés

El FC Barcelona se dejó ayer en el Camp Nou algo más que un pase a la final de la Copa del Rey. Y es que el intento de remontada frente al Atlético de Madrid les ha dejado duras secuelas al conjunto catalán. Concretamente dos, Alejadro Balde y Jules Koundé. Ninguno pudo completar el partido frente a los rojiblancos y, ahora, se sumarán al listo de bajas del equipo culé para los próximos encuentros.

Así, tras una mañana de pruebas, el club ha precisado la baja por un mes del lateral izquierdo, mientras que el periodo de recuperación del jugador francés podría ser aún mayor, quien también sufrió una lesión en el bíceps femoral durante el partido copero ante el Atlético de Madrid de este martes.

Según ha comunicado el club, Balde presenta una lesión en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda que le mantendrá de baja durante cuatro semanas, después del resultado de unas pruebas médicas a las que se ha sometido este miércoles.

Por lo que respecta a Kounde, el carrilero francés sufre una lesión el tercio medio del bíceps femoral de la pierna izquierda. En su caso el club ha estimado como tiempo de baja entre cuatro y cinco semanas.

De esta manera, los dos defensas azulgranas se perderán un mínimo de cinco partidos: los de LaLiga ante Athletic Club, Sevilla y Rayo Vallecano y la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle..

Estos dos jugadores se suman a una lista de bajas por lesión en la que también se encuentran Frenkie de Jong, Gavi y Christensen. Mientras tanto, Robert Lewandowski podría estar disponible para el encuentro en San Mamés, pero de momento sigue siendo duda.

Lewandowski ensaya con máscara, pero es duda

La presencia de Robert Lewandowski, que lucía una máscara protectora, ha sido una de las novedades de la sesión de recuperación del FC Barcelona de este miércoles, en la que también ha participado el joven uruguayo Patricio Pacífico.Los defensas Pacífico y Xavi Espart han sido los elegidos por Hansi Flick para reforzar el entrenamiento ante las bajas por lesión de los carrileros Alejandro Balde y Jules Kounde, que se produjeron durante el partido copero frente al Atlético de Madrid.

a causa de un golpe sufrido durante el partido del pasado fin de semana ante el Villarreal. Las pruebas determinaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo y se espera que, con protección facial, pueda estar disponible para el encuentro de San Mamés.En la sesión de entrenamiento del miércoles participaron Roony Bardghji, Marcus Rashford, Szczęsny, Kochen, Araujo, Eric, Casadó, Gavi y Tommy Márqués, además de los citados Xavi Espart y Patricio Pacífico.Este último, fichado del Defensor Sporting Club uruguayo a principios de febrero, es un habitual de la selección sub-20 y tiene ficha del filial azulgrana, el Barça Atlètic.