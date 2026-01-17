Hansi Flick reacciona al mercado del Barça: enfadado con Dro, con dudas sobre Rashford y sincero con las salidas de Ter Stegen o Marc Bernal

En la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo ante la Real Sociedad, en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, el técnico alemán ha analizado las numerosas noticias sobre posibles salidas en el FC Barcelona, aunque no esconde que hay temas en los que prefiere morderse la lengua para no explotar

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha ofrecido este sábado una interesante rueda de prensa en la que el encuentro de este domingo frente a la Real Sociedad y la posible baja de Raphinha Dias han quedado eclipsados por las numerosas informaciones que agitan el mercado de salidas en el club azulgrana. El joven mediocentro Marc Bernal podría salir en busca de minutos tras su grave lesión y el portero Marc-André Ter Stegen se acerca al Girona FC; pero el caso que sacude la Ciudad Condal es la inesperada fuga del joven Pedro Fernández.

El talentoso 'Dro', de sólo 18 años, ha comunicado su intención de abonar su cláusula de rescisión para aceptar alguna de las ofertas que tiene de clubes de la Premier League y la Bundesliga. Flick ha reaccionado mordiéndose la lengua, pero sin esconder su enfado con el tema. Ha deslizado palos para el chaval, pero sobre todo para su entorno. Asimismo, el técnico culé también ha expresado dudas razonables sobre la continuidad de Marcus Rashford la próxima temporada.

Flick analiza el partido ante la Real Sociedad y la posible baja de Raphinha

La Real Sociedad llega en buen momento

"He visto que ahora los futbolistas de la Real Sociedad tienen más confianza, tras las dos victorias y el empate. Conozco bien al entrenador, vivimos muy cerca, en la misma parte de Alemania. Me gustará verle. Será un partido duro, tiene jugadores fantásticos y ahora tienen confianza. Pero queremos ganar LaLiga y el partido". "Raphinha tuvo problemas por una patada y ya veremos qué pasa mañana. Aún no sabemos si podrá estar".

El técnico del Barça analiza el mercado de fichajes: enfado con Dro, salidas de Ter Stegen y Marc Bernal, el futuro de Rashford...

Flick se muerde la lengua sobre la decisión del joven Dro de marcharse

"Hablaré cuando esté cerrado, no es el momento ahora. No quiero contestar sobre su posible salida porque como entrenador nuestro trabajo es dar energía y confianza a los jugadores, para que se desarrollen. Pero hay gente en su entorno... quiero esperar a que sea cosa pasada". Si se va, lo hablamos, pero aún no. La situación, hoy por hoy, es que los jugadores están aquí. La salida de Dro no está cerrada, y por eso no contestaré. En el fútbol ocurren cosas. Puedes no estar de acuerdo, pero son jugadores de 18 años, adultos, que toman decisiones. Y hay adultos que les pueden incitar... y ya he dicho bastante".

"Para mí se trata de entrenar cada día. Les hago ver su potencial. Lo analizo y lo planifico. Les intento ayudar. Están en uno de los mejores clubs del mundo y hay jugadores de clase mundial, y no es fácil tener minutos. Pero estar aquí te hace mejor, y eso lo veo en cada sesión. Ese es el proceso. Si un jugador se merece jugar, juega", ha añadido sobre su papel con los canteranos.

La posible salida de Ter Stegen al Girona

"No tengo información de su salida al Girona y estará mañana con el equipo". "Su futuro es su decisión. Es experimentado y sabe lo que quiere. Hemos hablado mucho. Y he hablado con Deco. No tengo más información sobre él y el Girona. Es nuestro capitán, es uno de los ídolos del club y uno de los jugadores más importantes de los últimos años. Aceptaremos lo que él decida".

Cierra la puerta a Marc Bernal

"Espero que siga. Si fuera mi decisión, estaría clarísimo. Pero en el fútbol, nunca se sabe. Está aquí y se está adaptando tras la lesión. Queremos ayudarle para que mejore su nivel. Le veo mucho potencial".

Dudas sobre el futuro de Rashford

"Deco y yo siempre hablamos del equipo, de lo que es necesario hacer. Y también hemos hablado de Rashford. El rendimiento de Marcus ha sido muy bueno, pero hay que gestionar las decisiones. Hay que planificar la próxima temporada, pero queda mucho tiempo aún. En su caso, es un jugador que rinde a nivel top, pero dada nuestra situación... No sé".

"Hay algo que digo a todos los jugadores y que también digo a los jóvenes: somos uno de los mejores equipos del mundo y están con los mejores jugadores del mundo. Si quieren jugar en el Barça, deben darlo a todo. Se lo digo a cualquiera que esté con nosotros o quiera estar. Los colores se deben defender. Al resto, no los quiero", ha respondido Flick sobre el futuro del inglés cuando termine su cesión.