Dro comunica que se marcha del Barça y Flick reacciona a su salida con un cabreo mayúsculo

El canterano de 18 años, aún sin cerrar un acuerdo con su nuevo equipo, ha confirmado su marcha del conjunto azulgrana y al mismo tiempo que abonará los 6 millones de euros de su cláusula de rescisión, a lo que el entrenador alemán no ha dudado en contestar

El mercado de fichajes del Barcelona tienen a Joao Cancelo y Ter Stegen como principales protagonistas. Sin embargo, Dro Fernández, canterano de La Masía y parte del primer equipo, ha comunicado que se marcha del club y abonará los seis millones de euros que registran en su cláusula de rescisión. De esta manera, el jugador de 18 años, que apuntaba a ser un fijo en la plantilla, ya le ha señalado a Hansi Flick sus intenciones, que ha reaccionado con un cabreo mayúsculo tras conocer el movimiento de la perla azulgrana, con varios pretendientes para cerrar su fichaje.

Dro, salida sorpresa en el mercado de fichajes del Barcelona

Dro viene de tener sus primeros minutos con el primer equipo del Barcelona esta temporada. El jugador se estrenó en partido oficial en el duelo del pasado 28 de septiembre ante la Real Sociedad, siendo incluso titular pero saliendo tras el descanso en sustitución de Dani Olmo. Tras ello, el jugador de 18 años ha tenido protagonismo contra el Olympiacos, con el que incluso repartió una asistencia, además de jugar ante el Elche, Athletic Club y Atlético de Madrid. No obstante, la gran competencia en el centro del campo le ha llevado tomar la decisión de dejar el conjunto azulgrana. En este sentido, el Diario Sport ha informado que el canterano abonará los seis millones de euros que cifran en su cláusula de rescisión e incluso ya se lo ha comunicado a Hansi Flick. Por ello, el hecho de tener futbolistas por delante como Frenkie de Jong, Pedri, Fermín o Dani Olmo dejan sin apenas opciones a la perla de La Masía.

En este sentido, diferentes equipos han entrado en la puja por fichar a Dro, con PSG, Borussia Dortmund y Manchester City como principales candidatos. Sin embargo, el conjunto de Luis Enrique ya ha presentado incluso una oferta por su incorporación, tal y como ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano. Por ello, se prevé que el movimiento y la decisión del canterano del Barcelona sea inminente, con el objetivo de que empiece a tener minutos y continuidad en la segunda parte de la temporada. El bajo precio de su cláusula de rescisión, seis millones de euros, dejan a los grandes clubes de Europa con muchas facilidades para asumir la operación, conscientes además del futuro del futbolista de La Masía, que ha ya despertó el interés de la Premier League en el mes de octubre.

Hansi Flick contesta y reacciona a la salida de Dro

Por otra parte, Hansi Flick ha reaccionado a la inminente salida de Dro del Barcelona. El Diario Sport ha informado que el entrenador del Barcelona ha calificado como "la decepción más grande de su vida", sobre la salida del futbolista de 18 años de la entidad azulgrana, que apuntaba a ser uno de los jugadores más importantes de La Masía y con gran proyección en el primer equipo. Por ello, tras su llegada en el mercado de fichajes de 2022, el canterano cuenta las horas para decir adiós al equipo culé para emprender una nueva aventura, con grandes opciones de que termine firmando por el PSG de Luis Enrique tras la oferta recibida.