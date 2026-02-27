El RC Celta blinda a una de sus jóvenes estrellas de la cantera: Izan Server

El club gallego sigue apostando muy fuerte por los jugadores formados en su cantera y ha llegado a un acuerdo para asegurar la continuidad del portero titular del equipo juvenil quien a partir de la temporada que viene formará parte del Celta Fortuna, el filial de la entidad celeste

El RC Celta sigue apostando de manera inequívoca por los futbolistas formados en su cantera. El club gallego no quiere que se le escape ninguno de los talentos que está construyendo en Afouteza y que apuntan algún día a llegar al primer equipo que entrena actualmente Claudio Giráldez. Es por ello que la dirección deportiva que lidera Marcos Garcés planifica de cara al futuro y es por ello que ha blindado a una de sus estrellas de las categorías inferiores: el portero Izan Server.

El RC Celta anuncia la renovación del portero del juvenil Izar Server

El RC Celta se ha movido rápido y ha atado a Izan Server, considerado como uno de los porteros con más futuro que actualmente juegan en el fútbol español. El club gallego ha renovado al guardameta, de 19 años, por tres temporadas más, existiendo la posibilidad de ampliar el vínculo por dos campañas más. Una operación que deja satisfechas a todas las partes implicadas que siempre mostraron su predisposición a seguir juntos.

Izan Server, actualmente, forma parte del primer equipo juvenil del RC Celta en donde es titular indiscutible y con el que está haciendo una gran temporada. Es por ello, que el RC Celta lo va a premiar y la temporada que viene formará parte del filial del club gallego, el Celta Fortuna, que ahora mismo está luchando por ascender a la Segunda división.

Izan Server es un joven español, pero que es internacional sub 18 con Canadá, ya que también tiene la nacionalidad del país de Norteamérica. Este joven guardameta goza de la confianza también del RC Celta ya que en esta temporada ya ha entrenado con el primer equipo de un Claudio Giráldez que lo tiene muy en cuenta de cara a un futuro. Por el momento, la portería del RC Celta está bien cubierta gracias a Ionut Radu.

El RC Celta redobla la apuesta por la cantera

El RC Celta, de esta manera, con la renovación de Izan Server, demuestra que apuesta mucho por su cantera. Desde hace varias temporadas, el equipo gallego ha mostrado su confianza en los jugadores formados en sus escalafones inferiores a los que le está dando hueco en el primer equipo sin ningún reparo.

Toda vez que Claudio Giráldez se convirtió en el entrenador del primer equipo, la llegada de canteranos se está convirtiendo en algo habitual. Algunos ejemplos claros son los de Fer López, Hugo Álvarez, Pablo Durán, Hugo Sotelo, Miguel Román, Sergio Carreira o Javi Rueda entre muchos otros.

De hecho, el propio Claudio Giráldez, después de que el RC Celta eliminara al PAOK en la UEFA Europa League, señaló el gran mérito que tiene el equipo debido a la juventud y a la apuesta por la cantera que está haciendo. "Estamos en un sitio que no nos corresponde, en el que no deberíamos estar por un poco la juventud de nuestros jugadores y por la reconstrucción del club. Creo que somos un club en crecimiento y estamos viviendo un momento muy bonito en el que hay un arraigo descomunal. Yo nunca lo había vivido aquí en Balaídos y llevo toda mi vida viniendo".