Nuevas 'novias' para Gonzalo Petit: la decisión sobre su futuro desde La Cartuja

Granada, Castellón y Huesca se suman a Córdoba, Ceuta, Racing o Albacete como posibles destinos del delantero charrúa, que lleva cinco goles y una asistencia en menos de 1.000 minutos

El Granada CF, el CD Castellón y la SD Huesca, según Ángel García (Cazurreando.com), se habrían unido a Racing de Santander, Albacete Balompié, Córdoba CF o AD Ceuta (de nuevo) como pretendientes de Gonzalo Petit, que estaría estudiando, junto al Real Betis, romper a la mitad su préstamo en el CD Mirandés al estar disputando menos minutos (946 por ahora) de los esperados. Casi siempre a la sombra de Carlos Fernández y Alberto Marí durante la etapa de Fran Justo, el de Carmelo siguió siendo revulsivo habitualmente tras la llegada al banquillo burgalés de Jesús Galván, aunque últimamente está entrando desde el inicio y convenciendo al ex de CD Utrera y Sevilla Atlético, tanto en la doble punta de su habitual 1-4-4-2 como tirado a la izquierda en un 1-5-4-1, como en Castellón, por ejemplo.

Arguye la misma fuente que los verdiblancos se guardaron en el contrato con los rojinegros la posibilidad de recuperar en enero al artillero en caso de que éste se encontrara incómodo o no estuviera superando los listones mínimos de continuidad exigidos para que la operación saliese a coste cero para su destinatario. A falta de confirmación, el Real Betis pagaría una pequeña compensación y eximiría a la otra parte de pagar una penalización mayor (en forma de porcentaje del salario del charrúa) para volver a ceder al jugador a otro equipo en el que se vislumbren más oportunidades, ya que, por su condición de extracomunitario, no tendría cabida en el primer equipo heliopolitano y, aunque sí por edad, no tendría lógica que se integrase a las órdenes de Dani Fragoso en el Betis Deportivo para jugar en Primera RFEF.

Las posturas de Betis, Mirandés y Petit acerca de la continuidad del uruguayo

Como adelanta 'Mundo Betis' y ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, el Real Betis podría respetar el deseo del propio Gonzalo Petit de continuar hasta final de temporada cedido en el CD Mirandés, ya que, a pesar de que los burgaleses son colistas de Segunda división, siente, como el resto del vestuario, que el retorno a Anduva tras la remodelación y el adiós al frío Mendizorroza debe favorecer a los de Jesús Galván, a siete puntos de la salvación cuando se inicia la jornada 21ª. El ex de Nacional no podrá jugar ante la UD Almería por su expulsión el pasado fin de semana ante la SD Eibar, cuando firmó su tercera titularidad consecutiva, cuarta en cinco partidos contando la Copa del Rey. No quiere, por tanto, marcharse ahora el '9' que ha cambiado la dinámica ni dejar tirados a sus compañeros, teniendo en cuenta que, casi siempre partiendo desde el banquillo, lleva cinco goles y una asistencia en 21 apariciones. Salvo que cambie mucho el panorama de aquí a finales de mes, todo apunta a que el ariete de 19 años no se moverá de las filas rojinegras.