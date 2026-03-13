El Mirandés se lamenta de los "sobreesfuerzos" de Carlos Fernández y confirma la mala noticia

Antxon Muneta, técnico del cuadro jabato, habló en la previa del duelo de este viernes ante el Cádiz y confirmó la "desgracia" con la ausencia del que es su mejor delantero

Carlos Fernández es el nombre propio del Mirandés esta temporada. El delantero sevillano llegó a Anduva el pasado verano en calidad de cedido desde la Real Soicedad en busca de recuperar su mejor nivel tras el fracaso a nivel de rendimiento goleador que tuvo el curso anterior en el Cádiz. Se podría decir que Carlos Fernández y los 11 goles que lleva entre Liga y Copa del Rey son de las pocas buenas noticias en un Mirandés que es último en la tabla de LaLiga Hypermotion, con 24 puntos y con el descenso ya a 10.

Por eso, cuando Carlos Fernández no está o no se encuentra en un óptimo nivel físico, el Mirandés se asusta y no esconden los jabatos la importancia de su ausencia. Ante el Ceuta en la jornada 28, Carlos Fernández fue baja por unos problemas musculares que despertaron las alarmas en la 27 cuando tuvo que ser sustituido a los 27 minutos ante el Huesca. El pasado fin de semana Carlos Fernández, debido a las urgencias del Mirandés, forzó para estar ante el Burgos y terminó jugando 71 minutos antes de ser sustituido en la derrota ante los de Ramis.

La dolorosa baja de Carlos Fernández en el Mirandés

Este viernes, el Mirandés de Antxon Muneta no podrá contar con Carlos Fernández tal y como confirmó el propio técnico jabato que habló de sobreesfuerzos al ser preguntado por la ausencia del delantero formado en la cantera del Sevilla y propiedad de la Real Sociedad. Muneta también se lamentó de la ausencia de Alberto Marí: "Arriba tenemos por desgracia confirmada la lesión de Alberto Marí que será larga. Carlos no llega tampoco. Los sobreesfuerzos que está haciendo los ha pagado y no va a poder llegar".

Carlos Fernández no podrá reencontrarse con el Cádiz

Carlos Fernández llegó al Mirandés cuando los jabatos ya habían disputado ante el Cádiz el primer partido de la temporada en LaLiga Hypermotion por lo que el delantero propiedad de la Real Sociedad no pudo reencontrarse con el Nuevo Mirandilla. En el Cádiz solo consiguió ver puerta en una ocasión el pasado curso y también repartió una asistencia. Este viernes se podría haber producido ese reencuentro pero los problemas físicos provocarán que Carlos Fernández tampoco pueda medirse en el césped a sus ex compañeros.

A pesar de la ausencia de Carlos Fernández el Mirandés ya asume que las 13 jornadas que quedan son a vida o muerte por la diferencia de puntos que tienen con la salvación tal y como confirmó Antxon Muneta: "Aunque no lo digamos, todo el mundo es consciente de que es un partido vital. Vamos a plantearlo para ganar como hemos hecho todas las semanas, pero con ese punto extra. Sabemos que no podemos fallar y veo a la gente muy concienciada y comprometida para sacar el partido".

Quiso Antxon Muneta dejar atrás la derrota en el derbi provincial ante el Burgos, en el que confesó que al equipo le faltó competir como en otras ocasiones: "No me preocupa porque sé que es algo que no se va a repetir y tengo mucha confianza en los jugadores. Ellos mismos han asumido que no se compitió como se debía y todo el mundo sabe que por respeto al club, a la profesión y a ellos mismos hay que dar el 100% todo el rato. Mañana tenemos que ir a ganar y después vendrá otro partido en casa que plantearemos para ganar y veremos las cosas de otra manera. Queremos verlo desde el optimismo y lo vamos a ver así".

El plus del Cádiz con la llegada de Sergio González

Por último, Antxon Muneta dejó claro que el partido de este viernes lo prepara pensando en su equipo y no en los posibles cambios que pueda traer el Cádiz con Sergio González como nuevo entrenador tras la salida de Gaizka Garitano: "Para planificar el partido sobre todo nos hemos centrado en nosotros. Mañana ganaremos haciendo nosotros las cosas bien. No sabemos lo que va a hacer Sergio y no podemos ponernos a adivinar. Nos hemos centrado en competir bien en las dos áreas, en todos los momentos de partido e iremos preparados para lo que nos puedan plantear. Un cambio de entrenador siempre da un plus al equipo que lo tendrá el Cádiz, pero nos da igual. Lo importante es lo nuestro".