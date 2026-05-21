Mikel Merino le despeja las dudas a Luis de la Fuente de cara al Mundial 2026

El centrocampista del Arsenal se ha entrenado con total normalidad junto el resto de sus compañeros de equipo después de haberse recuperado de una operación en el pie. Todo apunta a que el centrocampista estará en la lista de convocados que la Selección Española dará a conocer este lunes 25 de mayo

Mikel Merino le ha dado buenas noticias a Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, a falta de pocos días para que el técnico riojano dé a conocer la lista de convocados para el Mundial 2026. El centrocampista del Arsenal, una de las piezas fundamentales en el esquema del combinado nacional en los últimos años, sufrió una lesión del pie de la que ya parece totalmente recuperado y que, por tanto, no va a ser ningún obstáculo para que juegue la Copa del Mundo que comienza el próximo 11 de junio.

Mikel Merino ya está recuperado de su lesión en el pie

Mikel Merino se ha ejercitado con total normalidad junto al resto de sus compañeros de equipo cuando el Arsenal está preparando el último partido de la Premier League que tiene que jugar contra el Crystal Palace y a pocos días de la final de la UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain.

Si no hay contratiempo, Mikel Merino podrá jugar los dos partidos y demostrará que está más que recuperado de la lesión en el pie por la que fue operado en el mes de enero.

Este problema físico no ha hecho peligrar en ningún momento la convocatoria de Mikel Merino para jugar el Mundial 2026 con la Selección Española ya que Luis de la Fuente lo tiene como una pieza fundamental del equipo. De hecho, el entrenador del combinado nacional, sin nombrarlo pero en clara referencia a Lamine Yamal y al futbolista del Arsenal, dijo que esperaría a ciertos jugadores que estaban recuperándose de lesiones. "Cada caso es singular y excepcional. Al confeccionar una convocatoria, contemplamos todos los escenarios. Hay futbolistas especialistas para jugar minutos concretos, que tienen un talento diferente y salen y te resuelven un partido. Hay muchos escenarios e intentamos cubrirlos todos con futbolistas que, en esos casos, aporten. Valoraremos cada caso porque nuestra primera idea es llegar hasta la final. Pero no son decisiones caprichosas. Son decisiones basadas, razonadas y justificadas por esos escenarios que siempre contemplamos. Habrá futbolistas que tendrán que esperar y esperamos que cobren especial importancia en esas fases finales".

Mikel Merino apunta a estar en la lista de convocados de la Selección Española para el Mundial 2026

A pesar de que Mikel Merino ha acumulado cuatro meses sin jugar un partido oficial, el centrocampista del Arsenal apunta a estar en la lista de convocados de la Selección Española para el Mundial 2026 que Luis de la Fuente va a dar el próximo lunes 25 de mayo.

El navarro es uno de los fijos para darle fortaleza y refresco a un centro del campo bastante completo en donde están Rodri Hernández, Zubimendi, Fabián, Pedri, Dani Olmo o Gavi entre otros.